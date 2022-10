La creación del centro de interpretación de la muerte de Binissalem, paralizada

Han transcurrido más de ocho meses desde que este diario publicara la noticia sobre la adjudicación y, a priori, inminente inicio de las obras de reforma del cementerio viejo para su conversión en un centro de interpretación de la muerte. Un proyecto que el ayuntamiento de Binissalem hace más de diez años que lleva tratando de llevar a cabo y que todo apuntaba a que esta vez sí se iba a hacer realidad. Pero todo sigue igual que siempre. Entre varios de los objetivos que contempla el proyecto, figuran el de fomentar la desestacionalización y promoción del turismo sostenible en temporada baja, así como la recuperación y rehabilitación de elementos incluidos en el catálogo de patrimonio con nivel de protección A y de características singulares, evitando su deterioro total.

Según denuncia la asociación ecologista Gadma, colectivo que hace unos días volvió a llevar a cabo una nueva sesión de mantenimiento y limpieza del recinto, la empresa adjudicataria de las obras todavía no ha empezado nada. Según afirma Bernat Fiol, portavoz del colectivo, ello es debido a la lentitud de las administraciones supramunicipales, sobre todo del Consell de Mallorca. Fiol dice que «tenemos un Consell de Mallorca para Palma y algunos municipios, al resto nos tiene olvidados, y no puede ser que hayamos creado duplicidades de entidades administrativas y que luego no sirvan para dar celeridad a los proyectos que están aprobados e incluso con las obras adjudicadas. Tenemos una administración muy lenta y ha llegado un momento en que se hace muy necesario un cambio en lo que son los procesos de tramitación de proyectos como este, o de concesión de subvenciones que afectan a muchos colectivos», sentencia Fiol.

Traspaso de competencias

Por su parte, según explica el alcalde, Víctor Martí, tras una conversación mantenida con fuentes de la entidad insular, la paralización del proyecto es debido a que, poco después de ser adjudicadas las obras, se produjo un traspaso de competencias en materia de Turismo del Govern hacia el Consell, y eso ha hecho que muchos proyectos se acumularan y quedaran sin realizarse. «Esa es la respuesta que nos han dado desde el Consell de Mallorca», concluye Martí. Cabe recordar que el proyecto en cuestión estaba presupuestado con 240.000 euros, de los cuales 75.000 eran aportados por el Consistorio y el resto son fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible.