Fent i Desfent | El retranqueo, una solución para adaptar la playa de Cala Millor al cambio climático

El otro día leía una información en el periódico sobre la solución que se dará a Cala Millor para adaptar su playa al cambio climático, o sea, a la subida del nivel del mar. A parte de que al parecer por esos lares hay un concejal al que le gusta dar lecciones a los periodistas de cómo tienen que hacer su trabajo, cosa que nunca entenderé, el que tampoco comprendí demasiado es cómo de un proyecto que nos costará 2’3 millones de euros se dedique medio millón -que no es baladí- a «funciones de coordinación y liderazgo». Querida, me cortocircuité. Y así me quedé. ¿Cómo es posible que nos tomen el pelo con eso? ¿A qué se dedicará el medio millón en coordinación? Y lo que más me intriga, ¿quién o quiénes se lo embolsarán? Decía alguien de la izquierda que el dinero público no es de nadie cuando en realidad es de todos. Así que con la que está cayendo me sulfura que se dilapiden dineros públicos en no sé que funciones de coordinación, al igual que ocurre con los cheques a modo de limosna que nos dan a diestro y siniestro. En fin. Menos coordinación y más diques de contención para parar los pies al mar. Hay que ver lo caros que nos salen los chupópteros.

Desfent | O se queda sin playa o hay que retranquear

Querido, mira que estaba contenta que el Llevant encabezara un proyecto de las dimensiones del LIFE AdaptCala Millor pero mi alegría se fue al garete al topar con algunos concejales serverins que en los plenos se dedican a criticar el trabajo de nuestros compañeros periodistas. Concretamente de este diario. Señores regidores, la información no nos la inventamos. Además está todo grabado. No lo dice el periodista, lo dicen los expertos que hará falta el retranqueo para adaptar la playa a los efectos del cambio climático pero bueno tampoco hay que ser ingeniero ni un set ciències para saber que si sube el nivel del mar y hay un paseo marítimo en dicha playa urbana, una de dos o te quedas sin playa o tiras del retranqueo para ganar sistema dunar. Pero lo que más me llama la atención es el despiste del regidor de Medio Ambiente que asegura que «no es ningún proyecto aún» cuando el lunes desembarcó toda una comitiva en Cala Millor precisamente para presentar dicha iniciativa. En fin, nosotros hacemos nuestro trabajo. Ellos deberían hacer el suyo [ya que cobran de los ciudadanos] en vez de dar lecciones periodísticas en el pleno.