La desconexión institucional

El vicepresidente Yllanes recorre la isla estos días otorgando méritos y clasificaciones de comercios emblemáticos. Ayer tuvo ocasión de degustar los exclusivos pasteles de Can Roca de Manacor mientras el pleno municipal de Alcúdia echaba chispas contra él a cuenta de su silencio sobre el segundo cable eléctrico que debe enlazar Castellón con Mallorca. Siempre apetece más un dulce selecto que una crítica o un reproche, pero Yllanes parece haber desbaratado las urgencias y las prioridades. Se le espera en Alcúdia provisto de explicaciones y no va. El Ayuntamiento, impotente, decide poner un contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros que enchufa Alcúdia con la península. No es tanto que no lo quieran, es que desconocen los puntos de enlace y trazado.

Es un efecto más de la saturación que sobrecarga Mallorca, pero también unos chispazos prescindibles con diálogo, colaboración y lealtad. Seguro que el incremento de la dotación eléctrica de Mallorca ni siquiera roza el ámbito de las competencias municipales de Alcúdia, pero, dado que el cable debe entrar por su bahía y acabar en la subestación de Sant Martí, la información es elemental. No hay institución exterior capaz de superar al Ayuntamiento en cuanto al conocimiento de la costa y término municipal. Hay zonas residencias y espacios naturales de por medio. También alternativas y propuestas municipales que pueden ser válidas. Si Gobierno, Govern y Consell llaman a la puerta de la casa consistorial cuando necesitan apoyo, colaboración y servicio, resulta recomendable que hagan lo propio cuando el panorama se presenta al revés.