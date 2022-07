Trabajadores, ayuntamientos de Alcúdia y sa Pobla y concesionaria han alcanzado esta noche del viernes un principio de acuerdo en la sede de la conselleria de Trabajo en Palma, en una reunión que ha empezado a las 13 horas y ha finalizado pasadas las 21 horas y que ha contado con la mediación del conseller Iago Negueruela, para desconvocar la huelga de recogida de basuras que después de cinco días ha llenado las calles de ambos municipios de basuras amontonadas. La propuesta aceptada por la representación sindical se compromete a revisar de forma inmediata la maquinaria de la empresa y a aplicar antes de lo previsto las condiciones del convenio autonómico que mejora los salarios de la plantilla. También se ha acordado que los cinco días de huelga no serán descontados en las nóminas de los trabajadores.

Los trabajadores tienen que votar la propuesta en asamblea cerca de la medianoche, pero en principio se da por hecho que se aceptará de forma mayoritaria, por lo que esta misma noche está previsto que las brigadas de recogida empiecen el titánico trabajo de retirar las acumulaciones de residuos en las calles de Alcúdia y sa Pobla, una situación que ha generado un profundo malestar en la población y los sectores turístico y comercial.

Al finalizar la reunión, el conseller Negueruela ha agradecido el trabajo de todas las partes para alcanzar el “principio de acuerdo” y ha señalado que la “hoja de ruta” pactada supondrá “una mejora en la seguridad y la salud” de los trabajadores. “Es un buen acuerdo que permitirá recuperar la normalidad”, ha apuntado.

500 toneladas de basuras

El enfado de los vecinos y comerciantes de los municipios afectados sigue en aumento después de cinco días de una huelga que ha dejado las calles como vertederos, precisamente cuando ambas localidades empiezan esta noche sus fiestas patronales con sus respectivos pregones. El temor de que la situación derive en un problema de salud pública ha ido en aumento, ya que la ola de calor ha intensificado la descomposición de los residuos, con los consecuentes malos olores.

A media tarde, cuando todavía no se había alcanzado el acuerdo y las posturas se mantenían distantes, el alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín, ha declarado a IB3 que «esto no puede seguir más así, no podemos aguantar más, en las calles de Alcúdia hay una acumulación de 500 toneladas de residuos, 100 por cada día de huelga». Y es que el Ayuntamiento calcula que los operarios tardarán una semana en retirar todos los residuos amontonados.