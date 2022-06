Lletra menuda | La buena imagen es una cortina engañosa

Prohibido acercar el olfato a la bella panorámica, no hurguen tras la imagen idílica de la postal. Caso de vulnerar tal precepto, el batacazo y hasta el riesgo sanitario están asegurados porque se confirma, una y otra vez, que el paisaje bello es solo una cortina que tapa el riesgo de una realidad frágil. A este paso, de no mediar cambio de rumbo, el pan de hoy asegura el hambre de mañana. No harán falta nuevas pandemias.

Mientras políticos y hoteleros se enfrascan en la compensación y equilibrio de plazas turísticas y posponen el decrecimiento para otros, instituciones y colectivos competentes siguen confirmando que aquí los recursos van a menos y además, son malos. S’Albufera es el paraje delicado y privilegiado, una bendición de la naturaleza. Insistimos, solo en la postal. Las últimas evaluaciones del ministerio para la Transformación Ecológica vienen a certificar que las aves que hacen escala en el lugar beben el agua con mayor cantidad de nitratos de toda Mallorca. Greenpeace ha hallado hasta ocho puntos negros de contaminación en el entorno del parque natural y eso que, ya en 2000, se trazó un plan para regular el exceso vertido de nitrados en la cuenca de Sa Pobla derivado de la agricultura intensiva. Alcúdia, la ciudad que publicaciones internacionales incluyen entre los pueblos más bonitos de España, tiene el agua potable «contaminada» y Can Picafort, incapaz de consolidar una nueva depuradora imprescindible, «muy contaminada». Solo la Serra se salva en cuanto a calidad del agua. Tras el desastre de norte, el Llevant mantiene un indigno segundo puesto en la lista negra de aguas no recomendables con Manacor al frente y ya con solera en esta situación. Lo grave está en que no son problemas nuevos, sino acrecentados por abandono.