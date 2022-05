Un grupo de vecinos y vecinas de Selva iniciaron hace unas semanas una campaña de recogida de firmas para reclamar al Ayuntamiento la habilitación de un centro de día para los mayores. El pasado 20 de mayo registraron un total de 1.100 firmas en la institución municipal, por lo que más de una cuarta parte de la población del municipio ha secundado la iniciativa, teniendo en cuenta que el censo de Selva es de casi 4.000 habitantes entre todos los núcleos de población.

Los promotores de la campaña explican que la iniciativa ha partido de un grupo de vecinos que están obligados a dejar a sus padres y madres en los centros de día de municipios vecinos como Mancor debido a la falta de este servicio en su localidad, lo que supone un «problema muy grave» por las necesidades de desplazamiento y porque en algunos casos deben pagar a alguna persona para que acompañe y vaya a buscar a los familiares del centro de día ubicado en otros pueblos.

También aseguran que la localidad ya dispone de un edificio construido hace 30 años que podía habilitarse para este fin, ya que actualmente es la sede de la asociación de la Tercera Edad. No obstante, lamentan la «falta de voluntad política» para habilitar este servicio en el municipio, a pesar de que, según sostienen, en la pasada legislatura se iniciaron gestiones que no han sido completadas por la actual corporación. «De momento no hemos recibido respuesta del Ayuntamiento», aseguran.

Sin embargo, el alcalde de Selva, Joan Rotger (PP), asegura que el Ayuntamiento ya inició «hace más de ocho meses» los pasos para abrir un centro de día en el citado edificio de la Tercera Edad. Rotger explica que los presupuestos de este año ya contemplan una partida de 70.000 euros para realizar una serie de mejoras en el local y que también se ha contactado con un ingeniero para adaptar este edificio a las necesidades de un centro de día, que tendrá quince plazas y contará con una plantilla de cinco trabajadores.

Rotger añade que para el Ayuntamiento «es imprescindible» que el futuro centro de día vaya acompañado de un servicio de transporte de los usuarios entre los diferentes núcleos de población del municipio.