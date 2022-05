La sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer en el ayuntamiento de Binissalem no aprobó los nuevos presupuestos que había presentado el equipo de gobierno de UxB. Los cuatro votos en contra del PP más los dos del PSOE impidieron la aprobación. Més se abstuvo. El alcalde lamentó no haber conseguido aprobar estos presupuestos para 2022 y fijó para el próximo lunes 9 de mayo la convocatoria del pleno en el cual se someterá a una cuestión de confianza por parte de los partidos de la oposición, con la finalidad de que puedan llevar a cabo una moción de censura y acceder así al gobierno, o bien no llevar a cabo esta moción de censura y, automáticamente, los presupuestos quedarían aprobados, tal y como marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

El alcalde, Víctor Martí, expuso la propuesta de la nueva partida económica municipal, cuyo importe asciende a 7.362.934,25 euros, y de la cual Martí destacó los 729.000 euros destinados a cubrir el pago de las facturas extrajudiciales correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. Unos impagos que afectan a un número importante de empresas y comercios de la localidad y que, tras no conseguirse un acuerdo, en estos tres años todavía continúan sin pagarse. Martí explica que para poder introducir esta importante partida ha sido necesario, entre otras acciones, renunciar a unos 200.000 euros en inversiones y, sobre todo, apoyarse en los 400.000 euros de una serie de plazas de personal que el Consistorio tiene creadas y dotadas pero que no cubrirá. En definitiva, «los presupuestos son el reflejo de la austeridad que se ha tenido que aplicar para su redacción», dijo Martí. La portavoz del PSOE, Pepa Ramis, argumentó que «todo ello es una nueva muestra de la poca capacidad de gestión que ha tenido UxB, que ya fracasó en anteriores presupuestos». En relación a las extrajudiciales, Ramis recordó que una gran parte de estas facturas cuentan con informes negativos de Intervención. Por otro lado, también quiso reprochar la austeridad mencionada por Martí, recordándole que en los nuevos presupuestos hay una partida de 40.000 euros destinada a la contratación de un cargo de confianza, y que al área de ferias y fiestas se han asignado 232.000 euros, lo que supone, según dijo la socialista, un incremento de 180.000 euros respecto al año pasado, «curiosamente en año preelectoral», añadió. Finalmente, Ramis quiso dejar claro que el documento no se ajusta a las necesidades del pueblo. El PP opta por no intervenir Llegaba el turno de intervención para Més per Binissalem, momento en que el alcalde aprovechó para informar de que se iban a incluir en los presupuestos una serie de enmiendas propuestas por dicha formación, inclusión que sí fue aprobada. Entre estas enmiendas destaca, entre otras, la reparación de la calefacción del CEIP Pedra Viva. La portavoz Aurora Mateu reprochó también los 40.000 euros que se destinan a contratar un cargo de confianza. En relación a este tema, Mateu apuntó que «la concejala de UxB que va diciendo por ahí que si no se pagan las subvenciones es por culpa de la oposición, es mejor que se calle, pues la gente ya ha podido comprobar que no es así». El PP optó por no intervenir. Una vez sometida la propuesta a votación, los cuatro votos en contra del PP más los dos del PSOE, impidieron que los nuevos presupuestos quedaran aprobados. Més se abstuvo. El alcalde lamentó no haber conseguido aprobar estos presupuestos para 2022 y fijó para el próximo lunes 9 de mayo la convocatoria del pleno.