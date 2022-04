Las limitaciones de tráfico en Formentor se ampliarán hasta las 22:30 horas en verano

El acceso hasta el faro de Formentor en vehículos privados estará prohibido el próximo verano entre las 10 y las 22:30 horas, por lo que la carretera estará cerrada al tráfico particular tres horas y media más que en los veranos precedentes, cuando las limitaciones finalizaban a las 19 horas. El objetivo de esta ampliación horaria de las restricciones de tráfico es tratar de evitar las aglomeraciones de personas que, una vez reabierta la carretera a partir de las 19 horas, accedían con sus vehículos al faro de Formentor para contemplar las puestas de sol desde una posición privilegiada en el extremo septentrional de Mallorca, una práctica que minimizaba el impacto positivo de la medida restrictiva desde el punto de vista medioambiental.

La intención de ampliar en tres horas las restricciones a Formentor entre el 15 de junio y el 15 de septiembre ya había sido publicada en el BOE el pasado mes de enero. No obstante, todavía quedaban pendientes algunas dudas que de momento impedían a las instituciones implicadas confirmar el horario definitivo de limitaciones (entre las 10 y las 22,30 horas) y que este martes han quedado despejadas durante el transcurso de una reunión a múltiples bandas entre las instituciones competentes como el Govern, el Consell, el ayuntamiento de Pollença, Tráfico y la Autoritat Portuària de Balears.

Así, según explican fuentes municipales de Pollença presentes en la reunión, el Govern se ha comprometido a ampliar también el horario de los autobuses lanzadera que transportan a los turistas hasta Formentor debido a la prohibición de acceso en vehículos privados. De esta forma, entre las 10 y las 22,30 horas estará en funcionamiento el transporte público desde el Port de Pollença hasta la playa y el faro de Formentor.

Por otra parte, también preocupaba a las autoridades que el proyecto de reforma de la carretera del faro que ejecuta la Autoritat Portuària no estuviera finalizado antes de la entrada en vigor de las restricciones de tráfico. Las obras de rehabilitación integral del muro de contención de la carretera de acceso al faro, con un presupuesto de 628.000 euros, salieron a licitación en noviembre del pasado año.

Las fuentes del Ayuntamiento explican que desde la institución portuaria garantizaron que los plazos avanzan según lo previsto y que el próximo 15 de junio el proyecto estará finalizado, por lo que se habrá solucionado un problema de seguridad que inquietaba a las instituciones y que sigue preocupando al consistorio ‘pollencí’, partidario de que el proyecto se ejecutase como obra de emergencia. Desde la institución municipal denuncian que muchos vehículos siguen accediendo estos días al faro después de retirar las barreras que impiden el acceso.

En este sentido, el alcalde de Pollença, Tomeu Cifre, se muestra partidario de ampliar las restricciones a las 22,30 horas en verano para evitar colapsos durante las puestas de sol, pero al mismo tiempo considera que este año habrá que introducir algunas mejoras al sistema de limitaciones. Entre estas modificaciones, Cifre cita la necesidad de informar a los conductores que salen del puerto de Pollença sobre si hay plazas o no en el aparcamiento de la playa de Formentor.

Más de 7.400 multas en 2021

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico sancionó a más de 7.400 vehículos que se saltaron las restricciones de acceso a Formentor el pasado año, cuando las limitaciones se ampliaron también en el tramo que va desde el Moll de Pollença hasta la playa y no solo entre esta y el faro de Formentor, como en los años precedentes.

Los conductores que fueron multados no habían justificado el acceso hasta la playa, permitido si se presentaba algún justificante de haber consumido en algunos de los servicios ubicados en el entorno de la playa.

No obstante, solo pudo sancionarse a los infractores a partir del 18 de agosto y no desde el 15 de junio (día de inicio de las restricciones) debido a que el BOE no había previsto en 2021 las restricciones entre el Moll y la playa, por lo que tuvo que modificarse la medida y esta no entró en vigor hasta mediados de agosto.