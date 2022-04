La ‘Missa en To Pascal’, un tesoro musical que custodia Sant Joan

Sant Joan custodia un tesoro musical. Es la Missa en To Pascal, un patrimonio musical que solo se conserva en este municipio del Pla de Mallorca. En la vigilia pascual de este sábado y en el matinal del Domingo de Resurrección es cuando se puede disfrutar de esta interpretación. Joan Bauzá es el organista del coro parroquial santjoaner que lleva desde 1989 acompañando esta melodía. Recuerda que es un patrimonio que se conserva en “una comunidad muy específica”. “Fue muy popular en ciertos puntos de Mallorca antes de la década de los años 60 pero poco a poco se fue perdiendo pero en Sant Joan se continuó cantando. Tras la muerte del rector Mas, Francesc Company, que fue alcalde y organista, fomentó dicha tradición que ha formado parte de este patrimonio cultural nuestro que en un momento determinado, el tiempo de Pascua, representa a la comunidad”, recuerda Bauzá, que desde 1989, tras la muerte de Francesc Company, se hace cargo del acompañamiento de los cánticos y que junto al coro parroquial lo han mantenido hasta ahora. “Es un canto polifónico totalmente popular muy típico del Mediterráneo”, describe el organista que no duda en señalar que la Missa en To Pascal representa “un signo de identidad”. “En Sant Joan, el To Pascal forma parte de la música comunitaria y lo más importante es que hemos conversado esta melodía. Año tras año se ha ido cantando y la gente la tiene como propia”, remarca.

Hace unos cinco años, el musicólogo Amadeu Corbera envió a sus alumnos en aquel entonces Mireia Ferriol y Joan Miquel Bennàssar a Sant Joan en busca de este To Pascal. Aquel trabajo de campo, cuenta ahora la musicóloga Mireia Ferriol, dio sus frutos ya que pudieron grabar a Miquel Company [fallecido el año pasado y padre de Joan Company, director de la Coral UIB] entonando, junto a otras voces masculinas, dicho canto tal y como lo habían oído de pequeños. “Fue mágico”, describen los músicólogos. “Grabamos un Gloria con el modelo igual que Córcega y Cerdeña, con una voz principal de tenor y una tercera por arriba y otra tercera por abajo”, añaden los expertos que tienen pendiente publicar el artículo. Ahora, Joan Company ha dirigido la Coral de Sant Joan interpretando la Missa en To Pascal en una grabación que estos días se ha publicado en las redes con la finalidad de que las futuras generaciones puedan conocer este “tesoro del patrimonio cultural religioso” que se conserva en Sant Joan. El director de la Coral UIB explica que antes de la pandemia tenía en mente que todas las corales del municipio aprendieran la Missa en To Pascal como patrimonio musical que es pero la covid 19 truncó los planes. Lo que sí ha hecho es “una transcripción musical en base a lo que había hecho su tío, Francisco Company, el organista Joan Bauzá y lo que le había contado y cantado su padre Miquel Company. Así, bajo la batuta de Joan Company, la Coral de Sant Joan interpretó la Misa en To Pascal en el santuari de Consolació en una grabación que ya perdurará gracias a la alianza de las redes sociales. “Intenté reproducir el timbre y el color de voz que recuerdo de pequeño y que mi padre me había recordado toda la vida que era la esencia de esta misa”, remarca el director. El musicólogo Amadeu Corbera asegura que el origen concreto de este canto se desconoce pero sí puede asegurar que “este cántico es el único ejemplo que hemos podido testimoniar de las polifonías de tradición oral mediterráneas”. “Tenemos ejemplos espectaculares en Córcega y Cerdeña de este tipo de prácticas polifónicas que podemos remontar al siglo XV”, sentencia y añade que también uno encuentra ejemplos en otros sitios del Mediterráneo. “Nuestra hipótesis era que si los encontramos en estas zonas, por qué no en las islas”, apunta. Así, el To Pascal es el ejemplo último de estas polifonías religiosas de tradición oral mediterráneas. “Estas polifonías estaban interpretadas por voces masculinas. Ha habido una transformación total porque ya lo interpreta un coro mixto acompañado por un órgano. El ejemplo lo encontramos en Sant Joan pero los objetos que acompañaban estos cánticos como facistoles o bancos sí se pueden localizar en distintas iglesias de Mallorca pero se ha perdido la tradición oral”, lamenta el musicólogo.