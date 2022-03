Vecinos de Inca recogen firmas contra la supresión de plazas de aparcamiento

Un grupo de residentes de Inca que están en proceso de constituir una nueva asociación vecinal para defender sus intereses han iniciado una campaña de recogida de firmas contra la intención municipal de eliminar hasta 53 plazas de aparcamiento en cumplimiento de la demanda de otro colectivo vecinal del Serral de les Monges para crear una zona ACIRE que afectaría a diversas calles de la barriada.

Fuentes de este grupo de vecinos molestos con la iniciativa municipal explican que a modo de compensación el Ayuntamiento habilitará un espacio ubicado junto a la calle Escorca como aparcamiento, una solución que no les satisface porque está lejos de sus domicilios. «No queremos dejar el coche en un solar donde no hay luz, para después tener que ir a pie hasta nuestras casas», explican. Actualmente, la mayoría de estos vecinos estacionan sus vehículos en las calles Molins, Cabrit i Bassa, Monges o Canonge Garau, en las que, según estos residentes, el Ayuntamiento pretende habilitar una zona ACIRE que impediría el uso libre de las plazas para el resto de vecinos que no residen en las citadas calles.

Los promotores de la recogida de firmas lamentan que, hasta la fecha, el alcalde Virgilio Moreno no les ha recibido para escuchar sus reivindicaciones y aseguran que muchos de los vecinos «todavía no saben que eliminarán plazas de aparcamiento cerca de sus domicilios», por lo que la problemática podría empeorar en las próximas semanas.

Por otra parte, señalan que en esta barriada de Inca se concentran hasta tres colegios diferentes y suelen producirse aglomeraciones de vehículos en las horas de entrada y salida de los alumnos. Estos coches suelen aparcar en las plazas que ahora se pretenden eliminar, según denuncian estos vecinos, lo que incrementará el problema en un futuro.

«No queremos montar líos y además creemos que la iniciativa de habilitar un nuevo aparcamiento en la calle Escorca es muy positiva, pero que no nos quiten a nosotros las plazas para estacionar», señalan. Hasta el momento, han recogido «entre 350 y 400 firmas», aseguran estos vecinos.