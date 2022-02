Antoni Serra: "No hemos dejado de hacer nada por la pandemia, pero todo se ha retrasado"

Antoni Serra, de 60 años, dejará de ser alcalde de Muro el sábado a mediodía en cumplimiento del pacto de gobierno entre Convergència Democràtica Murera (su partido), El Pi y el PP. Le sustituirá Miquel Porquer (El Pi).

¿Qué balance hace de su primera etapa como alcalde?

Ha sido una experiencia dura, al igual que la del resto de alcaldes, debido a la pandemia, pero también ha sido muy enriquecedora porque a todo el mundo le gustaría ser alcalde de su pueblo.

¿La pandemia ha modificado totalmente la hoja de ruta prevista a principio de mandato?

Mucho, teníamos muchas cosas previstas y hemos tenido que pasar los problemas de la pandemia delante, y luego se han añadido los otros que también hemos tenido que solventar. El primer año, sobre todo, fue muy duro, el segundo no tanto, pero también fue ‘durillo’.

¿Qué cosas importantes se han tenido que dejar en un cajón para dar prioridad a la gestión relacionada con la pandemia?

No hemos dejado de hacer nada, pero todo se ha retrasado. Teníamos previsto acabar el archivo en el primer año de legislatura, abrir el centro de día, empezar la ‘escoleta’...Todo esto se ha retrasado por la pandemia, aunque ahora estamos a punto de inaugurar el centro de día, de abrir el archivo y dar el primer paso con la ‘escoleta’. Todo se ha retrasado. A lo mejor hubiera podido inaugurar alguna cosa y finalmente no podré inaugurarlas como alcalde.

¿Se va con una espina clavada por este motivo?

No es porque yo no haya podido inaugurar, sino porque la gente no habrá podido disfrutar más tiempo de estos servicios.

¿De qué se siente más satisfecho a lo largo de estos casi tres años en la alcaldía?

De haber estado al lado de los ciudadanos, siempre he estado abierto a hablar. Creo que he sido justo y honesto en las decisiones que he tomado, y si no he podido arreglar un problema es porque no ha sido posible. Si a alguien le ha sabido mal, desde aquí pido disculpas. Lo he hecho lo mejor posible.

¿Hay algún proyecto que le hubiera gustado acabar y no ha podido por falta de tiempo?

Como he dicho antes, me hubiera gustado acabar el archivo como alcalde, al igual que la ‘escoleta’ y el centro de día. Después hay otros temas engorrosos como Capellans o la depuradora que creo que hemos sabido defenderlos lo mejor posible. Estamos esperando las resoluciones judiciales en ambos casos.

¿Cuál es su postura sobre el deslinde de Capellans?

Defendemos que no haya línea de deslinde y que todas las casetas queden fuera del ámbito del dominio público.

¿Y qué pasará con la futura depuradora, rechazada por Santa Margalida?

Tenemos que esperar que alguien pegue un golpe sobre la mesa. De momento, el pueblo vecino (Santa Margalida) ha perdido el primer contencioso, que ya han recurrido. Acataremos lo que diga el juez.

¿Cree que es totalmente necesario un nuevo equipamiento?

Creemos que lo más justo es que cada pueblo tenga su propia depuradora.

¿Qué hará falta en los próximos años para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Muro?

Hay que mejorar las energías renovables y buscar más aparcamientos, que es la asignatura pendiente de todos los pueblos. Creo que deberíamos plantearnos hacer aparcamientos verticales, en edificios, porque es muy complicado encontrar plazas. Es un reto importante.

¿Le gustaría repetir como candidato de CDM en 2023?

Todavía no me lo he planteado. Siempre he estado en el puesto que me ha dicho el partido. Soy una persona de partido y esperaré al final de la legislatura. Si CDM cree que debo seguir, me lo pensaré, y si no, daré un paso atrás.

¿Le haría ilusión?

Sí, porque en dos años y ocho meses no hemos podido disfrutar de la alcaldía así como toca.