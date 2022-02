Fent i Desfent | El Govern deberá pagar 91 millones por desclasificar Muleta

Querida. Mi mente desequilibrada se imaginó esta semana a Norma Duval con una copa del más caro champán brindando por Antich y el auto por el que el Govern (o sea, tú y yo) deberemos pagar a Matthias Kühn la friolera cantidad de 91 millones de euros por la desclasificación de la urbanización de Muleta, en el Port de Sóller. No me imagino la cogorza de la vedette a cuenta tuya. Yo de ella todavía lo celebraría. Ahora bien, no estaría mal pedir explicaciones al chapuzas de Francesc Antich que desclasificó Muleta sin tener en cuenta que podría dar pie a la mayor de las indemnizaciones a las que se enfrenta el Govern. A decir verdad, se ve que ni el molt honorable ni su séquito pusieron un pie en Muleta, porque de haberlo hecho no estaríamos ante tamaño escándalo económico. En fin, que a mí no me molestaría ver los 33 chalets de lujo que proyectó el señor de la Duval ya que, al fin y al cabo, seguramente tendríamos Muleta en mejores condiciones que ahora. Pagaremos 91 millones por una zona donde ahora van los furtivos a abandonar escombros. En fin, me callo por hoy. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | La de cosas que se arreglarían con 91 millones

La verdad, querido, es que si te paras a pensarlo fríamente 91 millones se dicen rápido. Me quita el aliento solo de imaginar las cosas que se podrían arreglar con 91 millones, por ejemplo, la saturación de la sanidad. Y es que con dos años de covid y seis olas, siguen tropezando con la misma piedra. Así es normal que los profesionales sanitarios ya no puedan más. Y con una indemnización de estas cifras, intuyo que más se ha quemado. Lo realmente preocupante es que sobre la mesa el Govern tiene litigios pendientes donde le reclaman unos 370 millones y la mayoría por desclasificaciones urbanísticas. Suerte ha tenido el Govern que se promoviera una campaña en change.org sobre cambiar el nombre al aeropuerto y ponerle Rafel Nadal porque la atención se ha desviado en un plis plas. Eso sí, ya diviso las discrepancias entre el pacto. ¿RamonLlull o Rafel Nadal? Lo que está claro es que después de la condena de Muleta la excusa de que cambiar el nombre es costoso no cuela. En 2017 cuando se propuso bautizar el aeropuerto como Ramon Llull, el coste eran 500.000 euros, así que si Muleta cuesta 91 millones, no les vendrá de 500.000 euros.