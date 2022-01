Vecinos de Cala Ferrera imploran al ayuntamiento de Santanyí que les «acoja»

«Ayuntamiento de Santanyí, por favor, acógenos». Es la súplica que le hacen los vecinos de Cala Ferrera al consistorio santanyiner ante el «abandono» que sufren por parte de las autoridades felanitxeras (responsables de esta localidad). Según denuncian, llevan tres días sin alumbrado público, además de los «constantes» problemas con el suministro de agua y la «suciedad» en los espacios públicos.

«No podemos más. Esto es tercermundista. ¡Estamos pagando para nada!», critica Conchi González, vecina de la localidad. En palabras de González, el problema del alumbrado público persiste, más de veinte años después, sin que ninguna administración pública «haga nada al respeto». «Es vergonzoso», espeta, al tiempo que asegura que la responsabilidad última es del ayuntamiento de Felanitx «ya que son ellos quienes deben velar por sus habitantes».

Según cuenta, después de dos recogidas de firmas y varios encuentros con el Consistorio (el último hace apenas diez meses), la avería continúa. «Nos dicen que es cosa de Endesa, pero son ellos quienes deben darnos una solución», sostiene. Un problema que afecta de lleno, no solo a los vecinos -apunta González-, sino también a los turistas: «Es una vergüenza ver las condiciones que les ofrecemos. Al no haber luz, deben caminar con las linternas de sus móviles para no tropezar».

Unas condiciones que «indignan» a los habitantes de esta localidad felanitxera, que añaden a la lista de reclamaciones los «constantes» problemas con el suministro de agua («sea en la época que sea del año»- dice González) y la acumulación de basura en los espacios públicos. Por ello, imploran al consistorio vecino, el de Santanyí, que les «acoja», ya que «ellos sí que cuidan sus espacios públicos, y un ejemplo de ello es Cala d’Or».

Felanitx defiende que es un «problema de Endesa»

El ayuntamiento de Felanitx, administración de la que depende la localidad costera de Cala Ferrera, ha defendido este viernes que el problema en el alumbrado público es por «una avería de Endesa». «Ya hemos hecho todas las gestiones que hemos podido para que la compañía lo arregle pero no podemos hacer más», asegura a este diario Catalina Soler, regidora de Medio Ambiente, Limpieza y Residuos, y Brigada Municipal, quien insta a la empresa eléctrica a que tome cartas en el asunto.