El TSJB avala la polémica declaración de nuevas zonas de protección para las aves en Mallorca

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictó el pasado 12 de enero una sentencia mediante la que desestima el recurso contencioso interpuesto por la asociación agraria Asaja contra el acuerdo del Consell de Govern del 18 de enero de 2019 que aprobó la declaración y ampliación de nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves en distintos espacios rústicos de Mallorca.

La decisión de la conselleria de Medio Ambiente provocó una gran controversia entre determinados sectores de la payesía contrarios a la aplicación de una nueva figura proteccionista que pudiese afectar a sus fincas. No obstante, la sentencia del TSJB justifica estas declaraciones y entiende que el acuerdo impugnado «no solo está fundamentado, sino que los motivos invocados han quedado acreditados» por la necesidad, plasmada en diferentes normativas europeas, nacionales y autonómicas, de establecer espacios de protección para las aves como el águila cuatribarrada o la milana.

En concreto, la resolución del Govern declaraba nuevas ZEPAs agrarias en el Pla de Vilafranca, el Pla des Blanquer (Maria de la Salut), Son Real (Santa Margalida) y el Massís de Randa (Algaida) y ampliaba la ZEPA ya existente en Cap Enderrocat-Cap Blanc (Llucmajor), además de incorporar una nueva parcela a la ZEPA de la Marina de Llucmajor.

La organización agraria Asaja recurrió el acuerdo del Govern en marzo de 2019 y reclamó su anulación al entender que la declaración de nuevas ZEPAs no estaba motivada y era arbitraria. Asaja argumentó que «no existe un estudio científico completo acerca de los valores ambientales y ornitológicos que justifique la declaración ni la ampliación de las ZEPAs» en las citadas áreas, «espacios que son objeto de desarrollo de actividades primarias y complementarias, poniendo en peligro la realización de las mismas».

En este sentido, el TSJB admite que la memoria elaborada en 2016 para fundamentar la propuesta que más tarde sería aprobada por el Govern «podría ser más completa» y citar los estudios, informes y bases de datos utilizados por los técnicos de la Conselleria para argumentar la declaración de nuevas ZEPAs, aunque concluye que «la indicada deficiencia no incorpora la intensidad suficiente como para conllevar la ausencia absoluta de motivación». Además, el fallo argumenta que posteriormente se incorporaron al expediente nuevos documentos que completaban la información inicial e incluían datos concretos sobre las especies de aves a proteger en función de las observaciones recopiladas en la última década por ornitólogos y observadores de solvencia reconocida.

Asaja defendió también que los terrenos delimitados «no están incluidos en el catálogo IBA (Important Bird Area) elaborado por la Sociedad Española de Ornitología», por lo que dedujo que las nuevas zonas ZEPA no tienen valores ornitológicos, pero el TSJB replica que ello no significa que las zonas no incluidas en el citado inventario «no deban ser protegidas» y argumenta, a modo de ejemplo, que la última revisión de la red IBA en 2010 constató que la Marina de Llucmajor «se ha convertido en la segunda zona más importante para la reproducción del milano real en Mallorca».