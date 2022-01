Santa Maria, Marratxí y Son Servera lideran el ranking de la vacunación

Según los datos disponibles en la web del Govern, Santa Maria suma 6.205 personas vacunadas con la pauta completa, un cifra que en porcentajes se traduce en el 93% de la población del municipio. Le siguen Marratxí con el 92,4% y Son Servera con el 92,3%. En la lista del top ten de pueblos con mayor número de población vacunada con la pauta completa, se encuentran Bunyola con el 91,3%, Lloseta con el 90,6%, sa Pobla con el 90,5%, Esporles con el 90,3% o Sant Joan con el 90,2%. Cierran la lista Maria de la Salut con el 89,6% y Llubí con el 89,4%.

Por la parte de abajo de la lista se sitúan municipios como Escorca con el 26,6% de personas con pauta completa de vacunación o Deià con un porcentaje de vacunados del 67,9%. Cierran el top cinco de municipios con peores datos de vacunación Costitx con el 75,6% de la población con la pauta completa, Banyalbufar con el 75,7% o Búger con el 76,4%.

Precisamente, con la finalidad de incrementar el porcentaje de vacunación entre la población y poner al alcance de la ciudadanía todas las facilidades para recibir la dosis, la conselleria de Salud ha instalado este martes el vacubús en el aparcamiento del supermercado Eroski de Manacor, así, el autobús de vacunación está operativo en la capital del Llevant hasta el sábado, 15 de enero. De esta manera, Salud remarca que todas las personas que aún no se han inoculado, pueden acudir al vacubús para recibir la primera dosis. Eso sí, deja claro que no hace falta pedir cita.

Desde que se puso en funcionamiento, el vacubús ha administrado 4.440 dosis contra la covid-19. Además de pasar por la Estació Intermodal de Palma, ha estado en Inca durante el Dijous Bo, en Fan, en el Mercadona de Son Caliu y en la plaza de España de Palma durante estas fiestas de Navidad.

Ses Salines habilitará un punto de ayuda para el certificado covid

Ses Salines da un paso más para reducir la brecha digital para obtener el certificado covid. Y es que la sesión plenaria de ayer dio luz verde por unanimidad a la moción presentada por Endavant y defendida por Ana Peralta para que el Ayuntamiento habilite un espacio y una persona para que a lo largo de dos meses, ya sea diariamente o en días alternos, ayude a las personas empadronadas en el municipio que tienen dificultades para obtener el certificado covid. Es una manera de reducir la brecha digital para obtener este documento. Es verdad, argumenta Endavant, que el certificado se puede obtener de forma fácil de manera telemática, pero hay personas, sobre todo los mayores, que no dominan esta tecnología o no la tienen a su alcance. Es lo que se conoce como brecha digital. Por este motivo Salud ha habilitado puntos de emisión presencial para obtenerlo en los hospitales de referencia. Peralta argumenta que ya que el Ayuntamiento es la administración más cercana de la ciudadanía y que el Consistorio y IB Salut comparten personal sanitario administrativo, «creemos que sería positivo habilitar un punto de ayuda para obtener el certificado covid en nuestro municipio y ayudar así a las personas que no tienen medios telemáticos».