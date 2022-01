Costumari popular | Cap d'any gelat, any de molt blat

Pren el nom del déu romà Janus, el déu de les dues cares: una mira cap al passat i l’altra cap al futur. És un mes “dormidor”, perquè la natura està com adormida, la terra és com morta i no hi arrela res del que s’hi planti ni hi creix cap vegetal. El fred sol ser intens. Els dies són curts i les nits llargues. Es creu que la lluna de gener és la que té més poder i influeix sobre les coses terrenes molt més que a la resta de l’any. El gener és tengut com el començament de totes les coses, fins el món va ser creat un primer de gener. Ha entrat el minvant i els arbres no tenen saba, és a dir, han aturat el seu creixement.

L’Epifania del Senyor (6)

Avui l’Església celebra la manifestació de la divinitat de Crist i commemora tres moments de la seva vida: l’Adoració dels Reis, el bateig i el miracle de les bodes de Canà. Popularment es coneix aquesta diada com “els Reis”. Eren mags, segons l’evangeli; l’Església en el seu combat contra la màgia i les supersticions, va presentar-los com a reis, i l’estrella com un estel miraculós enviat per Déu com a senyal, i no com un astre natural sobre el qual exercissin endevinacions astrològiques.

Intercessió divina

Aquests tres moments de la vida de Jesús varen tenir lloc el mateix dia, el 6 de gener, encara que en diferents anys, i tots tres impliquen la intercessió divina. El bateig al riu Jordà, de mans de sant Joan Baptista, constata que “els cels es varen obrir i va veure l’Esperit de Déu que baixava en forma de colom i es posava damunt ell, i una veu que sortia dels cels deia: ‘Aquest és el meu Fill estimat’”. I en tercer lloc, l’Epifania celebra la manifestació del primer miracle de Crist -el de la transformació de l’aigua en vi- en el banquet de noces de Canà, Galilea. A la Bíblia, però, no diu enlloc que aquests tres fets tenguessin lloc dia 6 de gener.

Sant Ramon de Penyafort (7)

La iconografia el presenta surant pel mar damunt d’una capa. La llegenda diu que, estant a Mallorca va enfadar-se amb el seu amic, el rei Jaume I per mor d’uns afers amorosos del monarca; el sant va dir-li que se n’anava, però el rei va manar que no salpàs del port cap barca ni vaixell; sant Ramon va lligar un extrem de la capa a un pal i va enfilar-s’hi; al cap de poc temps ja era a Barcelona; per aquest motiu és considerat, també, el primer “windsurfista” de la història. El tenien per patró els missers i els procuradors.

Dia de la fortuna

Es creia que avui (7) la fortuna sortia del seu palau i feia una volta pel món tot escampat rajos i espurnes de ventura que donaven sort i felicitat a les persones que tocaven; per això molta gent procurava passar moltes hores al ras, per veure si eren tocats per la fortuna. És com el vent que canvia de direcció a l’atzar, un esperit invisible del qual, com el vent, es copsen els efectes favorables o desfavorables, que vola i no se sap d’on ve ni on va. Preguntar la fortuna al vent ha estat un recurs d’endevinaires: observar-lo en el moviment de les branques i les fulles dels arbres, en una ploma al vent, en una penell com gira, talment una roda de la fortuna (penell ve de penna, en llatí ploma). La fortuna és com la lluna, que tan creix com minva; la ruleta és clarament una roda de la fortuna.

