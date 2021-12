FENT I DESFENT | Cascada de cancelaciones de actos navideños y Sant Antoni con la sexta ola en su punto álgido

Querida. Mi amigo Pérez-Castejón, de nombre Pedro Sánchez, parece que ha despertado. Como siempre, improvisando, tarde y mal cuando la sexta ola se encuentra en su momento álgido. Y no tiene otra ocurrencia que dejar en manos de la mascarilla la solución al problema, a la saturación de los centros de salud y al escandaloso retraso de hasta una semana para que los sospechosos de tener el coronavirus se sometan a una prueba. Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque en esta ocasión mi amigo Sánchez deja de ponerse de lado para que nuevamente en esta España que tenemos se apliquen 17 soluciones distintas al problema de la covid. Como si el virus entendiese de comunidades autónomas. Mientras tanto, los alcaldes de la Part Forana atónitos por todo lo que está pasando han iniciado una cascada de cancelaciones de actos tanto navideños como de Sant Antoni. Y aquí tienes otro avance. En Sóller acabará por suspenderse, por tercer año consecutivo, el Firó porque desde el Ayuntamiento no ven claro reunir 9.000 personas en la plaza como ocurría hasta el año 2019. En fin. ¡Feliz 2022!

Desfent | Menos mal que aquí impera el ‘seny’

Querido, todo lo que tiene de guapo Pedro Sánchez lo tiene de vivir en la luna. No soy ninguna experta pero que a todo un presidente del Gobierno solo se le ocurra imponer la mascarilla en los exteriores para frenar la sexta ola ya lo dice todo. Cualquiera vale para ocupar su puesto. Como siempre, el marrón para las comunidades. Menos mal que aquí impera el seny porque en La Moncloa se ve que la covid pasa de largo. En fin, que volveremos a tener unas Navidades en pequeño comité, hecho que no me desagrada, lo único que me fastidia es que me había hecho ilusiones de volver a disfrutar de Sant Antoni y, por responsabilidad, los municipios antonians lo han cancelado. Por mucho que nos duela a los devotos santantoniers, así debe ser. De nuevo, los Ayuntamientos han vuelto a estar a la altura de las circunstancias. Pedro, en cambio, no puede decir lo mismo. Así que cariño, Bon Nadal, Feliz 2022, Visca Sant Antoni, bones panades, pasa un buen verano, disfruta del puente de Tots Sants, del de diciembre... a ver si así, en un plis plas, nos plantamos en 2023 y la normalidad regresa de una vez. Molts danys!