«Era una pena que una asociación como la nuestra desapareciera»

¿Qué le motivó a presentarse como candidato a presidente de la asociación Segona Edat Endavant?

Después de ver que en las últimas semanas la situación apuntaba a la desaparición del colectivo, me puse en contacto con personas y grupos del pueblo, unos integrantes y otros no de la asociación, para ver si se animaban a conformar una junta directiva que pudiera dar continuad a la entidad. La verdad es que era una pena que una asociación como la nuestra, integrada por tanta gente y después de once años de funcionamiento, desapareciera.

¿Cuáles son sus objetivos?

Lo primero que tenemos previsto es convocar una reunión para el próximo miércoles 22 de diciembre con la finalidad de establecer, precisamente, pautas y objetivos prioritarios de la asociación. Lo que sí puedo adelantar es que, a parte de proseguir con las actividades que hasta ahora se realizaban, también tenemos pensado introducir nuevas iniciativas. Por otra parte, uno de nuestros retos es incorporar a nuevos integrantes, nuevos socios, me refiero a personas que no superen los 65 años de edad, tal y como marcan nuestros estatutos. De hecho, yo mismo, dentro de cuatro años ya tendré 64 y por ese motivo mi etapa como presidente sólo será para cuatro años. Los estatutos establecen que un presidente puede ocupar el cargo un máximo de ocho.

¿Quiénes le acompañan en esta nueva etapa de la asociación?

En la junta directiva estarán Tomeu Abrines, como vicepresidente; Catalina Abrines, de secretaria; Joan Pujadas, como tesorero; y los vocales: Toni Homar, Maria Beltran, Margalida Mateu, Francisca Pons, Miquel Verdera y Antònia Bennàssar, entre otros.

Uno de los temas pendientes que tenía la asociación era poder disponer de un local.

Sin duda, ése es otro de nuestros objetivos. Y la verdad es que ya estamos trabajando en ello y hemos mantenido unos primeros contactos con el Ayuntamiento con el fin de conseguir ese espacio tan necesario para algunas de nuestras actividades, como cursos o talleres.

Los que le conocen bien dicen de usted que es un buen cocinero, y gran conocedor de la gastronomía mallorquina y de los platos tradicionales de Binissalem.

Siempre he sentido pasión por la cocina, y he colaborado en la elaboración de muchas comidas o cenas multitudinarias. Igual que habíamos hecho hasta ahora, desde la asociación seguiremos organizando ese tipo de eventos culinarios para nuestros socios, si la actual situación sanitaria nos lo permite, claro está.