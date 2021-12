El ayuntamiento de Pollença tramita la ampliación del hotel Formentor

Después de haber concedido la licencia de reforma, el ayuntamiento de Pollença tramita actualmente la ampliación del hotel Formentor en base al proyecto presentado por la nueva propiedad, que ya cuenta con un informe favorable del Govern porque, al parecer, se ajusta al decreto covid que permite ampliaciones hoteleras sin incremento de plazas. La institución local está pendiente únicamente de un informe de la comisión balear de Medio Ambiente como requisito obligatorio previo a la concesión de la licencia de ampliación.

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre, explicó que, en principio, la ampliación del emblemático establecimiento de Formentor no causará «grandes cambios» sobre el conjunto arquitectónico porque «no está previsto ampliar en altura ni en volumetría». El pasado jueves, una delegación de la sociedad propietaria del hotel se entrevistó con los responsables municipales para mostrar el proyecto. «Lo que antes era considerado sótano ahora computa como ampliación, por lo que no habrá muchos cambios a excepción de una nueva apertura del hotel al mar», añadió Cifre.

El derribo de todas las dependencias interiores "se ajusta al proyecto de rehabilitación integral" presentado

Respecto a las imágenes virales sobre el aspecto actual del hotel, en el que solo han quedado en pie las paredes exteriores, el alcalde Cifre señaló que las obras «se ajustan al proyecto de rehabilitación integral, que contempla el cambio de forjados y de cubiertas» y aseguró que la zona interior del hotel no tenía valor arquitectónico. «El edificio no se aguantaba y estaba lleno de añadidos realizados sobre el edificio original de 1929», señaló el regidor. De hecho, según añadió, la licencia de reforma no contemplaba ninguna prescripción para salvar alguno de los elementos arquitectónicos interiores del hotel. Además, el alcalde apuntó que el edificio padecía aluminosis como consecuencia de algunas reformas realizadas entre los años 50 y 60.

Las obras de reforma del hotel están ahora paralizadas porque el Consell impide actualmente el paso de camiones de más de nueve toneladas por la carretera de Formentor.