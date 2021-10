El párroco de Son Servera, contra el derribo de la Cruz de los Caídos: "¿Esto es democracia?"

"Se ha hecho sin avisar, olvidando que 837 personas firmamos para que se respetase el símbolo religioso de la cruz y del altar, sin ningún símbolo político ni ideológico. Sólo había un símbolo, el escudo de Son Servera", declaró.

Mercant aseguró que las personas que firmaron esa reivindicación pedían que se conservase como "patrimonio del pueblo en vista de que no vulneraba la ley porque no contenía ningún símbolo ideológico ni político". "Sólo eran símbolos religiosos. El monumento coronado por la cruz y el altar, además del escudo de Son Servera", agregó.

El rector expresó su contrariedad por la pérdida de un "símbolo religioso". "La cruz no es un símbolo político, sino religioso. Y eso debe respetarse. Parece que estamos en democracia y no estamos. Estamos en democracia y se olvidan de estas firmas. Nadie respondió a estas firmas. Y se ha realizado como un hecho consumado sin responder a esta petición. Vivimos en democracia y no vivimos", concluyó.

Por su parte, el portavoz del PP local, Jaume Servera, se mostró también crítico con el proceder del gobierno municipal, al que acusó de actuar "a escondidas". "Mi pregunta es la siguiente: si ellos son tan defensores de una ley de Memoria Histórica de la que están tan orgullosos, ¿por qué no han avisado a los medios de comunicación para hacer público que tiraban el monumento? ¿No son tan valientes, por qué lo hacen a escondidas?", cuestionó Servera.