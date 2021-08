Fent i desfent | Carreras ilegales en la carretera de la Serra de Tramuntana

Fent | Cabezas huecas que creen que la carretera es suya

Ni Lewis Hamilton se atrevería a hacer lo que hacen los cabezas hueca que circulan por la Serra pensando que la carretera es un circuito de carreras particular. Si no teníamos poco con la invasión de turistas que circulan como gallina descabezada sin rumbo ni destino, los sufridos mallorquines tenemos que soportar a los energúmenos que se creen que la carretera es suya convirtiendo la Ma-10 en un peligroso circuito de carreras ilegales. «Un infierno», describen los vecinos. Creo que la solución al problema que denuncian vecinos y ayuntamientos de la Serra se entrevé muy difícil porque no tienen instrumentos para hacerle frente. Aquí, quien debería mojarse es Aina Calvo, la delegada del Gobierno, que debería sacar la artillería pesada para acabar con una práctica que pone en riesgo a quien ose a circular por el circuito de carreras ilegales en el que se ha convertido el patrimonio mundial de la Serra de Tramuntana. Ahí lo dejo. Y, otra cosa: que el alcalde de Deià nos invite tras ser el protagonista del último ‘Fent i desfent’ debería despertar sensibilidades entre Armengol o Sevillano para que procedan a emular al distinguido primer edil. Como siempre, Joan, con todo mi cariño desde el Pla.

Desfent | La leyenda urbana de los moteros con placa

Después de que alguien por Facebook me calificara de «carroñero» por decir la obviedad de que en la carretera Ma-10 se producen carreras ilegales de motos y coches, o porque ayer me topé con una mujer que corría marcha atrás entre Sóller y el Port, pocas cosas ya me quedan por ver y oír. Bueno, sí, me queda una asignatura pendiente: que Armengol tome buena nota del alcalde de Deià y nos invite a un buen almuerzo a costa del erario público. Así se ahorraría, como Apesteguia, ser carne de cañón en esta infame sección. Dicho eso, Rosa, vayamos al grano. Las carreras ilegales en la Ma-10 son un clásico, y como tales perdurarán. Que me perdonen los uniformados pero existe una leyenda urbana que dice que la mayoría de estos camicaces de la velocidad no son más que agentes de distintos cuerpos policiales que usan la carretera a su antojo con los peligros y molestias que entraña. Por eso, mi amigo Iván Sevillano lo tiene muy complicado poner en práctica medidas que sean eficaces, porque simplemente los moteros con presunta placa le seguirán haciendo la pirula como ahora. Cosas veréis amigo Sancho. ¡Desde Sóller con amor, y para los moteros más!