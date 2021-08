Manacor busca una reapertura pactada del convento de Son Macià

El ayuntamiento de Manacor no quiere dejar pasar el tiempo sin llegar a una solución para las casas de Ca ses Monges de Son Macià. Los inmuebles, que son propiedad de la comunidad religiosa de San Vicente de Paúl, hace años que además de estar sin uso son fruto de la polémica suscitada por las obras irregulares y la posibilidad siempre latente de una venta. Un conjunto de situaciones «que deben ser resueltas de la mejor forma posible», explica el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

Y es que el Consistorio, lejos de querer comprar los tres solares [en los cuales hay dos viviendas, pero que podrían pasar a ser seis], a lo que aspira es a lograr un acuerdo mediante un convenio de colaboración, a través del cual Ca ses Monges pueda volver a abrir sus puertas con carácter público y vecinal, con el objetivo de ser una oferta cultural para la pedanía manacorina.

Un centro de día

La mayoría de macianers, indignados tras la salida de las monjas en el año 2011 y la posterior puesta a la venta de unos inmuebles que consideran propios [al haberlos comprado y después cedido a la congregación en 1939 para que atendieran las necesidades médicas y escolares del pueblo], creen que lo más oportuno sería que el Ayuntamiento adquiriera los solares para poder abrir un centro de día que diera salida a la demanda social y sanitaria de una población cada vez más envejecida.

«Debemos ser conscientes de que el Ayuntamiento no puede comprar todos los solares o construcciones por ser emblemáticas, si después no se tiene muy claro qué hay que hacer con ellas», añade Oliver, quien a su vez sostiene que la venta del convento a un particular «tampoco sería ninguna catástrofe, aunque repito que primero intentaremos llegar a un acuerdo de utilización».

Hace ahora cinco años, en julio de 2016 y por sorpresa, se supo que los seis solares de la comunidad de religiosas de la Caridad se habían puesto a la venta como terrenos privados, al haber perdido su condición de terrenos destinados a usos sociales y educativos para convertirse en urbanos y urbanizables.

La modificación cogió por sorpresa a los macianers, que criticaron duramente a las monjas por no haber consultado con el pueblo, que fue quien les cedió el inmueble en 1939.

Seis solares

El conjunto conventual está situado a escasos metros de la plaza de la villa, y está formado por seis solares de 200 metros cada uno por los que la comunidad de monjas pedían, hace cinco años, un total de 570.000 euros.

Hace dos, el 2018, el departamento de Urbanismo del ayuntamiento de Manacor paralizó las obras de Ca ses Monges, por haber levantado, sin permiso, un piso y haber realizado una serie de reformas ilegales [sólo con una licencia para arreglar la cubierta], por lo que se les abrió un expediente de infracción urbanística y se les interpuso una multa coercitiva de 600 euros mensuales si no cumplían, paraban y pedían las licencias pertinentes.