No vagi per dit | El «nunca más se supo» que acaba en dimissió

És costum que en la sessió ordinària de l’ajuntament d’Artà, que se celebra al juliol, just abans de les festes patronals i de les vacances d’estiu, el portaveu del Partit Popular, Juan Lliteras, no realitzi preguntes a l’equip de govern, però en aquesta ocasió va aprofitar per a demanar la dimissió del conseller de Medi Ambient per no haver acabat les obres anunciades i iniciades per la Conselleria a la finca pública dels Canons. D’aquestes obres, diu Lliteras, «nunca más se supo». D’aquesta manera enguany el portaveu popular va voler acomiadar-se abans de les vacances, això sí, sense fer cap pregunta.

Una aturada de bus temporalment en plena rotonda

Una aturada de bus, de les línies regulars del TIB, s’ha senyalitzat temporalment, mentre durin les obres als carrers Joana Roca i del Cos, en la rotonda de la sortida de Son Servera a Cala Millor. Això ha motivat les queixes dels partits de l’oposició, especialment d’On-El Pi, que veu un alt risc d’accidents de trànsit i d’atropellaments de vianants, per haver-se senyalitzada en un espai reduït. Però si no es canviava temporalment la situació, es podia perdre una freqüència diària en les línies. Ara equip de govern i oposició coincideixen en la prioritat de les mesures a prendre.