Fent i desfent | Macrobrote tras viajes de estudios

Me bull sa sang, guarda de malcriados. Pero Joan ¿qué se creen estos niñatos y niñatas, que Mallorca es un parque temático donde tienen carta blanca? No, monadas. En cuarentena como marcan las normas, que salen positivos como churros. No hemos soportado meses de duras restricciones para llegar con buenos indicadores al verano para que vosotros, panda de irresponsables, nos lo arruine. Hay muchas familias que lo han pasado muy mal, sin trabajo, con hoteles, bares y restaurantes cerrados. Los mallorquines no hemos hecho tantos esfuerzos para esto. No solo se han pasado por el forro las normas sanitarias, lo que indigna es que van de víctimas. ¿Y sus padres? Una mà plana como la catedral. Y encima los mantenemos y les pagamos el barco de vuelta. La factura os mandaría si tuviera la potestad de Armengol, que por cierto que sirvan estas líneas para aplaudirla por hablar claro: «Si alguien viene a Balears a comportarse incívicamente, que se quede en su casa». Olé con la presidenta. Sin rodeos. Fuera. Le faltaba un arruix o un barco de rejilla para que quedara més nostro pero ya lo añado yo que es la presi y debe guardar las formas, aunque está enfadada. Normal. ¿Y la jueza? Telita. Mejor me callo.

Desfent | Arruix niñata, y cierra la puerta al irte de la isla

«No volveremos a Mallorca en la vida». Eso decía la tonta del bote esa, la niñata que fue confinada en el hotel covid tras poner en jaque nuestra campaña turística y la recuperación económica de las islas porque la cría tenía ganas de juerga. Ella, y la ristra de niñatos que vinieron a Mallorca a pasarse por el forro la normas sanitarias. Oye, boba, espero que ya no estés en la isla cuando esto salga publicado. En mallorquín te dedicamos un arruix como la Seu de Mallorca. Lárgate y no vuelvas porque visitantes como tú, que vienen a empinar el codo a escondidas de los papás, no necesitamos. Hemos estado un año sin turistas y hemos sobrevivido, mocosa. Y otra cosa, pipiola, cuando llegues a casa dile a tus papitos de mi parte que se merecen un buen «floc de galtades» por haberte dejado ir de viaje de estudios cuando sabían perfectamente que de estudio tendría poco tu viaje a Mallorca. Vete y no regreses, aunque, eso sí, si yo fuera Armengol antes de subirte al barco te pasaría la factura de todos los gastos que nos has ocasionado y se te quitaría la paparrusca. Verías tú si se te quitarían las ganas de regresar. Y con un año de mili, la tontería. Au, arruix, y cierra la puerta al salir.