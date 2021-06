Las vidas de Plutarco hablan catalán

Plutarco no es tan conocido como autores como Virgilio u Homero, «aunque algunos alumnos lo sigan confundiendo con Homer Simpson», bromea Antònia Soler (Manacor, 1971), doctora en Filología Clásica y profesora en el IES Manacor, antes de explicar qué significa su nuevo libro que acaba de editar Documenta Balear sobre el prolífico autor griego entre romanos. Y es que tras casi cien años, por primera vez las Vidas Paralelas de Plutarco son traducidas en catalán y desde Mallorca.

«Después de la edición de mi anterior libro en que relacionaba los mitos griegos con las rondalles, me pidieron si tenía más material para un nuevo proyecto… y de ahí surgió la idea en la que he trabajado durante dos años». «A Plutarco le interesaba llevarse bien con los romanos. Porque a pesar de seguir escribiendo en griego, ya que no se sentía del todo cómodo con el latín, se hizo ciudadano romano para poder entrar el política».

Las obras del historiador y filósofo nacido en el 45 después de Cristo pueden dividirse en dos grandes grupos: Moralia, que englobaría las que tienen que ver con sus reflexiones filosóficas; y Vidas Paralelas, donde desgrana las biografías de personajes clásicos por parejas, uno romano con otro griego. «De las 46 que tiene nos han llegado 45, es decir, que de Plutarco tenemos prácticamente todo lo que escribió». Pese a que Soler sospecha que pudo tener ayuda de otras personas, «que seguramente buscaron documentación sobre los personajes en bibliotecas… Porque su volumen de producción es inasumible».

Culto y de familia influyente, su prosa es descriptiva e irónica. «Por eso he querido traducir lo más fielmente posible lo que quería decir, sin hacer interpretaciones de frases ni reducirlas para que sean más concisas. Pienso que hay que ser fiel a lo que dejó», argumenta Soler, que ha elegido quizá las parejas más icónicas para el público contemporáneo: las vidas paralelas entre Alejandro Magno y Julio César por un lado, y las de Demetrio (hijo de uno de los generales que heredaron el imperio de Magno) con Marco Antonio, el general de César también conocido por su relación con Cleopatra.

«Plutarco plantea las biografías no como una acumulación de datos, sino en base muchas veces de anécdotas e informaciones casuales, lo que lo hace aún hoy en día, muy atrayente». «Creo que el lector se dará cuenta de que la humanidad no ha cambiado, que el ser humano sigue siendo el mismo con sus mismos defectos y virtudes, aunque hayamos cambiado la manera de organizarnos y cómo vestimos», explica la también secretaria balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. El libro, que ya está a la venta, será presentado tanto en Mallorca como en el resto de las islas «en septiembre con más tranquilidad».

Soler, que en estos momentos está trabajando en un interesante estudio de los sarcófagos paganos de época imperial en la provincia romana de Hispania (y que apunta a que no hay de momento ejemplos baleares: «porque se reaprovecharon, están perdidos o escondidos en casas»), reconoce que el proceso de traducción ha sido arduo, «en el sentido de que tenía que estar con varias pantallas, el texto original, un atril con el diccionario griego-catalán, y el apoyo del griego-francés y griego-inglés… todo ello de manera física, lo cual resulta algo incómodo pero muy gratificante una vez todo termina».