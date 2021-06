Alertan del gran impacto de proyectos de canteras en zonas protegidas

No es su primera advertencia. Terraferida alerta del «gran impacto» en espacios protegidos de nuevos proyectos de canteras. Hace un año la entidad ecologista ya avisó del «boom» de canteras impulsadas por la construcción de obra pública y privada. Así, en los últimos años canteras con nula o muy baja actividad se han ido reactivando, aumentando sus extracciones y obteniendo autorizaciones de explotación durante décadas. «Ahora mismo hay en exposición pública o en tramitación nuevos proyectos, algunos de ellos muy preocupantes por el gran impacto sobre espacios naturales bien conservados», avisa el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover, que critica la «actitud permisiva» de la Dirección General de Industria, una actitud que tachan de «muy preocupante» porque «se limitan a aprobar todo lo que les llega». «Si las empresas presentan ampliaciones de superficie bajo la figura de un plan de restauración que se puede ir haciendo mientras se explota, la Dirección General lo aprueba sin ningún criterio de racionalidad ambiental ni paisajístico ni de interés general». Por ello, Terraferida no duda en sentenciar que «los planes de restauración son un colador para nuevas explotaciones».

La entidad ecologista exige a las instituciones que pongan freno porque «veremos desaparecer montañas». «Se habla mucho de economía circular pero la realidad es que se cargan los montes», lamenta Adrover, que insta al Govern a apostar por la reutilización de dichos materiales para la construcción. «En Mallorca tenemos gran cantidad de escombros, una parte es reutilizable». Y es que Terraferida lamenta que el Govern no se comprometa a utilizar en las obras públicas áridos que tengan parte reutilizable. También reclama una bajada del nivel de construcción.

«Pedimos al Govern medidas para frenar el crecimiento urbanísticos y turístico exagerado en Mallorca, además de redirigir la construcción a la rehabilitación de los centros y primar la reutilización de materiales ya extraídos y preservar el suelo rústico». «Las canteras no restauran, solo explotan e instalan plantas asfálticas y de cemento cada vez más impactantes», avisa Terraferida.

La entidad calcula que hay una decena de proyectos en tramitación. Can Xorret en Felanitx o Can Negret en Alaró son los casos «más escandalosos». Can Xorret está en el ANEI de Sant Salvador, una de las zonas más valiosas del municipio. «Se trata de una cantera ilegal paralizada por el SEPRONA hace una década y llena de irregularidades. No cuenta con licencia municipal. Terraferida advierte que la empresa que la quiere reabrir es AFEX y «aunque admite que es ilegal, intenta legalizarla y ampliarla a través de un plan de abandono y uno de restauración con la intención de reactivarla. Se explotaría, alerta, hasta 2052 y se consumirían hasta cinco hectáreas de zona forestal.

Que el entorno de Can Negret sea ANEI, Lloc d’Interés Geològic o patrimonio de la UNESCO no es suficiente, lamenta Terraferida que advierte que la cantera tras dos años inactiva tramita un nuevo periodo de explotación para 82 años por parte de Cemex. La entidad también critica que en Son Delabau, en Llucmajor, se tramita la incorporación del establecimiento de beneficio minero y una planta de fabricación de cemento ligada a la obra pública y al mantenimiento del pavimento de las carreteras. «Todo indica que la administración sería el cliente principal», advierte. En Manacor, «Minas ha autorizado la nueva cantera sobre el Puig den Mora, que desaparece a toda velocidad». En Son Tey, Sineu, avisa Terraferida, se contempla una planta asfáltica con una chimenea de 24 metros de altura.

Cumplir la Ley de Minas

El Govern afirma que el gran volumen de expedientes que salen a información pública obedece a cumplir la Ley Autonómica de Minas con el fin de revisar las autorizaciones y someter los proyectos al trámite ambiental. Por ello, ante las críticas, zanja que se resuelven los expedientes de forma «estricta» y recuerda que no se ha otorgado ninguna autorización para una nueva explotación minera. La última nueva cantera fue la del Clot des Porcs en 2014.