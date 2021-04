La Alianza para una Agricultura Sostenibleapuesta por la innovación

La Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) se presenta en sociedad en la isla. Las instalaciones de la Cooperativa Camp Mallorquí en Consell sirvieron ayer de escenario para la presentación de esta entidad, que tiene como objetivo la defensa de la innovación y de la agricultura sostenible. El presidente de esta asociación Pedro Gallardo estuvo arropado por el coordinador César Marcos; la presidenta de Cooperativas Agro-alimentàries, Jeronima Bonafé, y el presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual.

«Somos el único sector que descontamina, dada la función de sumidero de CO2 que ejercen los cultivos. Tenemos que hacer una hoja de ruta con los principales actores para poner en valor la diversidad de cultivos que hay en España», sentenció Pedro Gallardo tras hacer un amplio resumen de la situación actual del mundo rural, así como de las necesidades actuales y futuras de la población mundial, destacando que en el año 1960 el 55% de los ingresos familiares se destinaban a la manutención de la familia y actualmente es el 15%. Entre otras referencias al futuro agrícola ante el aumento de población mundial, destacó que países productores de trigo y maíz han bajado su producción, en cambio otros como Ucrania han pasado de una producción de cinco millones de toneladas anuales de estos productos a los 30 millones anuales.

Después de su larga intervención explicando los motivos de la creación de esta asociación a nivel estatal y que quiere ser un referente en Europa, tomó la palabra el coordinador César Marcos, que explicó ampliamente los objetivos y proyectos de la nueva entidad fundada en 2019 y que representa a la mayoría del sector agrario.

Entre sus objetivos está la defensa de la innovación y de la agricultura sostenible. Así, ALAS describió sus principales principios: el entorno abierto a la producción agraria; la viabilidad de la producción agraria; la sostenibilidad de la producción agraria; el valor del suelo; cómo se garantiza la seguridad alimentaria de la producción; el uso de tecnologías reguladas basadas en la ciencia; conocer las necesidades y demandas de la sociedad; protección y defensa del medio rural; y generación de empleo y desarrollo económico.

«Mallorca tiene que intentar ser autosuficiente. La importancia de la agricultura en Balears para conseguir sostenibilidad ambiental debe ir de la mano. Durante la pandemia, la sociedad respondió. Ahora instamos a los consumidores a seguir consumiendo producto local», defendió Miquel Gual. Se postuló a favor del turismo pero con aquel turismo que no cause destrozos en las zonas de cultivo. No faltaron las advertencias: «El día que no podamos ofrecer paisaje, gastronomía y cultura en nuestras islas, el Norte de África y otros países se harán dueños de nuestro turismo».