Supenden el ciclo de conciertos del Mobofest

Sin Mobofest. La cascada de anulaciones de fiestas patronales prosigue debido a la evolución de la pandemia. El alcalde de Sant Joan, Francesc Mestre, ha emitido un bando municipal en el que anuncia que quedan suspendidos todos los actos de este verano, una medida que también incluye el Mobofest. De hecho, la organización también ha anunciado la cancelación a través de las redes sociales y que en las próximas horas ofrecerá más información.

La edición de este año, que empezaba este viernes, había cambiado de formato para adaptarse a la situación sanitaria. Con la "nueva normalidad", llegaba un "nuevo mobofest", así el festival pasaba a ser un ciclo de conciertos conocido como Els Vespres del Mobofest.

En total, seis días de recitales repartidos en dos fines de semana. Este viernes el Mobofest descorchaba su ciclo adaptado a las restricciones de la Covid-19 con The Market Noise y Pujà Fasuà mientras que el programa para el sábado, que colgaba el cartel de entradas agotadas, servía la música de Pi, Formentera Bàdminton Fan Club y Da Souza mientras que la jornada dominical concluía con Modern York y Go Cactus. No Room, Ombra, Peligro, Joina Joana Gomila, Salvatge Cor y Thony Bloom era el menú musical que el Mobofest tenía programado para el fin de semana del 21 al 23 de agosto y que ahora, debido al creciente número de casos de Covid-19 registrados en Balears, se ha anulado.

Los conciertos tenían un aforo limitado de unas 300 personas y ya tenían vendidas unas 1.200 entradas.