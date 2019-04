El alcalde de Sineu archiva los expedientes contra dos policías

El alcalde de Sineu, Miquel Gelabert Confit (Gent per Sineu) comunicó ayer a los dos agentes de la Policía Local que habían sido expedientados el pasado año que ha firmado el decreto para archivar los procedimientos disciplinarios, al no haberse probado las presuntas irregularidades que se imputaban a los dos efectivos policiales.

El expediente fue abierto en mayo de 2018 a dos policías locales de Sineu por unos hechos calificados como dos faltas muy graves y una falta grave cuyos motivos no han trascendido en su totalidad, aunque estaban relacionados con un presunto abandono del servicio. Diversas fuentes apuntaron entonces que los agentes expedientados se habrían desplazado a otro municipio para presionar a otro policía para que no prestara servicios de policía tutor en el instituto de la localidad del Pla, aunque estos hechos no han llegado a probarse.

Tras la investigación instruida por un funcionario del Govern, que ha incluido las declaraciones de los agentes expedientados y de otros policías en calidad de testigos, el instructor ha propuesto el archivo de los expedientes por falta de pruebas y porque los hechos investigados no serían suficientes para quebrar la presunción de inocencia.

El archivo por parte del Ayuntamiento de los expedientes podría suponer un punto de inflexión para revertir la mala relación que mantiene el actual equipo de gobierno (Gent per Sineu y El Pi) con la plantilla policial por motivos laborales y de complementos económicos. Precisamente ayer ambas partes se vieron las caras para continuar las negociaciones que estaban interrumpidas desde que los representantes sindicales de la Policía Local presentasen una contrapropuesta para alcanzar un acuerdo.

El alcalde Gelabert explicó, al finalizar la reunión, que las sensaciones habían sido positivas, aunque solo se alcanzaron "puntos de acuerdo" y se dejaron para otro día las cuestiones sobre las que todavía no hay consenso entre ambas partes. La mesa negociadora volverá a convocarse a finales de esta semana o principios de la próxima.

El regidor explicó que algunas de las demandas de la Policía Local no son compartidas por el equipo de gobierno, principalmente las referidas a la reclamación de diversos complementos e incentivos económicos. "Creemos que algunas de las cuestiones que reclaman no son motivo suficiente para pagar más sueldo", apuntó Gelabert.

Cabe recordar que la mala relación entre el consistorio y la Policía Local ha implicado que los agentes se hayan negado en diversas ocasiones a realizar horas extraordinarias para cubrir la seguridad en determinados actos multitudinarios, por lo que el alcalde ha tenido que firmar decretos para obligar a los agentes a prestar servicio. El último caso se ha producido durante esta Semana Santa. Los agentes aseguraron que denunciarán los decretos del alcalde al considerar que no se ajustan a la legalidad.



Sin noticias de los jóvenes presuntamente armados



"No hemos vuelto a saber nada de ello". Así se refirió el alcalde Miquel Gelabert a los incidentes que causaron una cierta psicosis en la procesión del Jueves Santo, cuando varios asistentes aseguraron haber visto a dos jóvenes con pasamontañas que llevaban armas.

En el pueblo todavía nadie sabe qué pasó realmente y son muchos los que empiezan a pensar que nunca lo sabrán. "La Policía inició una investigación justo después de la procesión, pero no sé si ya ha terminado o sigue abierta", apuntó el alcalde.