Mujeres de sa Pobla llevan por primera vez la imagen de Santa Margalida a Crestatx

Finalmente la imagen de Santa Margalida ha salido hoy en romería a Crestatx por primera vez en la historia portada por mujeres que han decidido ser 'barratineres', nombre que reciben las personas que llevan a hombros la figura religiosa hacia la ermita de Crestatx. Cabe recordar que el pasado Domingo de Ramos el párroco anunció que no había gente suficiente para portar a Santa Margalida en romería y advirtió que, si no aparecían voluntarios dispuestos, no se podría realizar esta tradición.

Mientras a las nueve de la mañana muchos 'poblers' salían en romería hacía Crestatx, otros se desplazaban hasta la Plaça Major a merendar y a empezar la fiesta en los bares, para dirigirse al mediodía hacia la ermita a comer el típico 'arròs brut'. Debido a las circustancias meteorológicas de estos días, algunos han decidido quedarse en sa Pobla y hacer sus comidas con familiares y amigos en sus 'portasses'. El Ayuntamiento hace varios años que puso un servicio de autocar durante todo el día al precio simbólico de un euro.

La jornada ha transcurrido tranquila. Por la mañana, en Crestatx se ha podido escuchar el XV Concierto de Pascua a cargo de la Coral de sa Pobla, así como el LVII Certamen de 'Cançons de Treball del Camp' de Mallorca y la fiesta infantil de la 'Cançó poblera' a cargo de los alumnos de la Escuela Festa de sa Ximbomba. No faltan los juegos y las carreras de 'joies'.