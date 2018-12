El reglamento de los Cossiers de Montuïri deja la puerta abierta para las mujeres

"Una vez se hayan presentado los aspirantes a Cossiers, será la Comissió quien resuelva el número de jóvenes a quienes se ha de enseñar el baile. Se procurará que la trayectoria del grupo no sea superior a los 25 años, ni inferior a los 10". Éste es uno de los artículos del reglamento de funcionamiento de la Comissió Especial dels Cossiers de Montuïri que fue aprobado por el Ayuntamiento en la sesión ordinaria de este mes. Contó con la unanimidad de todos sus miembros (Més, PP y PSOE) quien expresaron su satisfacción por su contenido y labor realizada. La redacción "els aspirants" y el "nombre de joves" no determina si el género se refiere a la incorporación de la propuesta surgida este verano de que las mujeres puedan ser Cossieres. De ahí, que la decisión no esté fijada y habrá que esperar a que sea la propia Comissió quien lo proponga al Consistorio (que tiene la última palabra).

Nombre e imagen



Otra de las finalidades que recoge el nuevo reglamento, establece "velar por la buena utilización del nombre e imagen de la celebración, así como todo lo relacionado con su imagen corporativa, publicitaria y de difusión y aquello que, de forma general o específica, incluya el nombre cossiers". Entre las competencias de la Comissió Cossiers, cabe señalar "organizar y administrar el presupuesto anual; mantener, cuidar y conservar el patrimonio histórico de la fiesta; decidir las edades de los nuevos cossiers; capacidad de elegir un nuevo dimoni o flabioler y establecer que el máximo de integrantes del grupo sean entre 14 y 16 (danzan siete en cada baile).