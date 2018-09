Los antiautopista cambian de pueblo su asamblea por "intimidación" y "presiones"

La, contraria al proyecto d, ha decidido cambiar de pueblo e incluso de municipio suprevista para este próximo lunes a las siete de la tarde en, donde desde hace unos días también está convocada unapromovida y aprobada por el

"En vista de que se ha organizado, desde el ámbito de la derecha campanera, una concentración fuera del local donde se iba a celebrar la asamblea abierta contra la autopista Llucmajor-Campos, y queriendo evitar cualquier tipo de enfrentamiento, hemos decidido cambiar la ubicación del encuentro" dijeron ayer los organizadores a través de un comunicado, "que ahora se celebrará el mismo lunes día 10 de septiembre a las 19 horas en el Ateneu de Felanitx, situado en la calle Zavellà número 3.

Según la plataforma, este cambio forzado viene motivado por "la intimidación que supone que se concentren fuera de un espacio donde se han de reunir unas personas, con el fin de organizarse bajo sus ideas políticas basadas en la defensa del territorio. También denunciamos las presiones que ha recibido la gestora del espacio para que la asamblea no se celebre allí mismo".

Hace tres semanas el colectivo antiautopista presentó su publicación monográfica Pus Carreteres! en el mismo espacio, sin que se registraran incidentes. "Por mucho que se escuden detrás de la seguridad vial para convocar la concentración, entendemos que existen muchos otros intereses para que se acabe construyendo la autopista, por lo que la derecha no quiere dejar pasar esta oportunidad", añaden, y dicen que ven "con preocupación" cómo se está buscando "la confrontación desde la derecha. Sin embargo, no lograrán amedrentarnos: la asamblea sigue adelante ya que no quedaremos de brazos cruzados".