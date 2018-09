Junts-PP de Alaró censura al Ayuntamiento por no dar respuesta al Defensor del Pueblo

Junts-Partido Popular (PP) de Alaró criticó ayer que el Ayuntamiento, formado por MÉS per Mallorca y PSIB, lleva "más de un mes y medio de retraso con la respuesta de requerimientos de la Oficina del Defensor del Pueblo" y "no quiere atender" las demandas de los ciudadanos y de la oposición.El grupo municipal exige al Consistorio que explique los motivos "por los que no cumple con el deber de información a la Oficina del Defensor del Pueblo".

Además, piden explicaciones ya que, según afirman, el gobierno municipal no da respuesta a los dos requerimientos de información que tiene pendiente. Uno de ellos se registró el pasado 6 de junio y el otro el 9 de julio. Del mismo modo, censuran que "las quejas a las que se hace referencia fueron formuladas por los vecinos de la calle del Pontarró, que debido a su orografía se inunda con facilidad. Según remarcan, los vecinos temen que las obras municipales de cambio de tuberías pluviales les afecten.