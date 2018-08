ASI anuncia una moción de censura contra el alcalde socialista de Llucmajor

Movida parte final de legislatura en Llucmajor. El partido Agrupación Social Independiente (ASI), con el único regidor, en la oposición del Ayuntamiento, ha anunciado hoy, lunes, su decisión de presentar una moción de censura contra el desde mediados de febrero de este 2018 alcalde,(PSOE).

Roig argumenta esta medida "por su mal comportamiento y dejadez con los ciudadanos de Llucmajor". En esta línea, "nuestro municipio no puede aguantar ni un minuto más a un alcalde que no se preocupa por los problemas de sus conciudadanos". Por ello afirma que "voy a pedir y pido a los partidos políticos y a los ciudadanos de Llucmajor que me apoyen en esta difícil situación". Su escrito colgado en redes sociales, titulado "¡Basta! Hasta aquí he llegado", concluye dando las gracias por los apoyos y por compartir el escrito.

Cabe recordar que, desde hace lustros, la relación entre ASI y PSOE es de lo más tensa. Ya en tiempos del controvertido presidente y líder de ASI, Joaquín Rabasco (político que fue condenado y encarcelado), se vivieron múltiples polémicas y duros ataques personales.

Esta legislatura, el caos con los residuos ha generado gran controversia. Curiosamente, el área municipal de Limpieza y Mantenimiento es responsabilidad de El Pi, dirigido por Bernadí Vives. Los contratos referentes a la limpieza del municipio están en el punto de mira y hay que tener en cuenta que ya durante los mandatos del PP, algunas legislaturas precisamente con ASI como socio, hubo múltiples y frecuentes problemas con la basura y los vertidos incontrolados. Otro hecho a tener en cuenta se refiere a los matrimonios civiles. En base a la legislación y las normativas existentes, así como al reglamento para tal efecto, el consistorio ha adoptado la decisión de que el alcalde y el juez de paz sean, en la gran mayoría de casos, los que oficien las ceremonias. Se da la circunstancia de que, durante años, el edil de ASI, Guillermo Roig, ha oficiado una espectacular cantidad de ceremonias. Ahora, en consecuencia, ve reducida de forma drástica esto.

Cabe recordar que en el ayuntamiento de Llucmajor se suman 21 ediles y que en las elecciones municipales de 2015 el PP obtuvo 8; el PSOE, 5; Més, 4; El Pi, 2; Sí se puede Llucmajor, 1 y ASI, 1. Alcanzaron un acuerdo de gobernabilidad el PSOE, Més y El Pi, con reparto equitativo de la posesión de la vara de alcalde para los respectivos números uno de cada formación.

Consultado por Diario de Mallorca esta misma tarde, el alcalde Gori Estarellas ha reconocido estar "tranquilo". En este sentido ha considerado que la decisión de ASI "es hacer un paripé, teatro de cara a la galería, creo que obedece a su necesidad de hacerse notar, es un claro movimiento preelectoral, puede que esté perdiendo terreno antre nuevos partidos emergentes y ahora debe ver oportuno calentar motores y pasar de nuevo al ataque...". Finalmente, Estarellas ha concluido que una moción de censura "entra dentro de los parámetros legales, democráticos, si bien ha de contar con los votos suficientes para que prospere, y desconozco si Roig, cuyo partido es el minoritario del consistorio, se propondrá él mismo como candidato y cuál será el programa de gobierno alternativo". Al respecto hay que tener presente que aunque el PP respaldase hipotéticamente la moción de censura, no resultaría suficiente para su aprobación. Y durante toda la legislatura, el pacto PSOE-Més-El Pi, que goza de mayoría, ha exhibido extraordinaria cohesión y sintonía.