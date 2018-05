Los hoteleros de Magaluf, Santa Ponça y Peguera rechazan el alquiler turístico en pisos

Las principales asociaciones hoteleras de Calvià le han dejado claro al Ayuntamiento que están en contra de la zonificación provisional del alquiler turístico diseñada por el Consell de Mallorca para el municipio y que el consistorio ha aceptado sin modificaciones sustanciales.

Los hoteleros consideran que los edificios plurifamiliares no pueden ser objeto de comercialización, a diferencia de lo que se contempla en la planificación de la institución insular. Creen que eso agravará la "saturación" en los meses de mayor afluencia de visitantes (julio, agosto y septiembre).

Los presidentes de las asociaciones de Palmanova–Magaluf, Santa Ponça y Peguera–Cala Fornells (Sebastià Darder, Antoni Roses y Antoni Mayol, respectivamente) así se lo trasladaron a la administración municipal en una carta remitida al alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) el mes pasado.

En esa misiva, defienden que el Ayuntamiento debería ser "más restrictivo" que la propuesta presentada por el Consell para el municipio de Ponent. Otros municipios de la isla, como Palma, Llucmajor o Marratxí, han prohibido directamente o establecido limitaciones parciales a la comercialización turística en pisos.

Los hoteleros firmantes de la misiva recuerdan que sus zonas de influencia han sido catalogadas como "saturadas" por la zonificación, lo que permite el alquiler en plurifamiliares y unifamiliares que sean residencia habitual durante un máximo de 60 días al año.

Mayor "saturación"



Se trata, dicen, de una limitación temporal que no tendrá efectos prácticos a la hora de reducir la presión. "Está claro que los propietarios alquilarán mayoritariamente sus viviendas en los meses de mayor saturación turística (de julio a septiembre) y, por tanto, la saturación no hará más que agravarse en los meses en los cuales no se desea", argumentan.

Estos pisos turísticos, además, no ofrecerán los mismos "estándares de calidad" por los que ha apostado en los últimos años el sector hotelero, sostienen en la carta enviada al alcalde calvianer, en la que cuestionan también que en la categoría de "resto de núcleos litorales turísticos" se permita el arrendamiento vacacional durante todo el año. Así se aplicará en núcleos como Portals Nous, Illetes, El Toro o Costa de la Calma.

El sector hotelero considera que, con su zonificación, la institución insular "ha invadido competencias municipales de urbanismo", al tiempo que duda de que "se hayan tenido en cuenta los derechos urbanísticos pendientes de desarrollo".