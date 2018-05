Un restaurante de Deià se niega a atender en catalán a una profesora de la UIB

Nueva denuncia porUna publicación en Facebook de la profesora de la UIB en la que explica que no quisieron atenderla en un restaurante de Deià porque hablaba en catalán

En su texto publicado en esta red social, Valriu explica que este fin de semana se dirigió al restaurante de Deià para comer. "Me he dirigido amablemente al camarero en mallorquín, me ha dicho que le hablara en castellano. Le he vuelto a hablar en mallorquín poco a poco, dándome a entender, ha insistido de malas que a él le hablara en castellano. Ha venido una mujer (¿la dueña del restaurante?), me ha dicho -en castellano- que le hablara en castellano, que estábamos en España, que todos éramos españoles, he seguido en mallorquín. Ella me ha dicho en mallorquín (era tan mallorquina como yo) que no le gustaba mi actitud, insistía que hablara en castellano. Me he levantado, le he deseado buenos días y me he ido. Ella ha lanzado de mala manera, con rabia, la carta que me había dado. Si no me han insultado se han acercado", es el relato de la clienta.

El final de la historia, según el relato de Valriu, fue que "hemos ido a un restaurante coreano que estaba a dos pasos. Una chica de rasgos orientales nos ha atendido amablemente en mallorquín durante toda la comida, que por cierto ha sido deliciosa. Francamente, pagar por pagar, que me atiendan con amabilidad y en mi lengua (en mi isla). No volveré nunca más ni recomendaré a nadie que vaya".

La denuncia de Valriu se ha viralizado rápidamente y muchos usuarios han compartido la publicación con comentarios de todo tipo.