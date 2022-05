El padre Javier Monserrat: "«El colegio no se cierra, se mantiene su sede en Montesión para actos pedagógicos y culturales»

«El proyecto de rehabilitación de Montesión está a punto de ser aprobado por el Ayuntamiento», explica el padre superior de los jesuitas en Palma, Javier Monserrat. Se trata del proyecto arquitectónico que salvaría el edificio histórico de Montesión, «donde se habla de la estabilidad de los muros, la compensación de los pesos de la iglesia. Según un estudio encargado a la Universidad de Barcelona, el edificio está descompensado, se inclina hacia delante y hacia la calle del Vent», cuenta. «Por eso se ha abierto una gran grieta en la bóveda», señala. «Se tendrá que aumentar el peso de los contrafuertes», detalla. Al tiempo que se hace la reforma en la iglesia, también se intervendrá en el claustro del colegio, en las columnas «y se preparará la carcasa de lo que será un museo». «Esta reforma no tiene nada que ver con la docencia. De momento, la parte más moderna del colegio no tiene proyecto. Se está buscando un grupo económico que pueda transformarlo en residencia de alta calidad», cuenta Monserrat. GRAS no sólo se ocupará de las restauración arquitectónica de la iglesia y aledaños, sino también del nuevo pabellón que se construirá en Son Moix. Las aulas se trasladarán aquí, pero la sede central del colegio para actos pedagógicos y culturales seguirá siendo Montesión. Monserrat ofrece estas explicaciones tras el nacimiento de una plataforma que está recogiendo firmas para frenar el cierre de las aulas y el traslado de la docencia a Son Moix y contra la reconversión del edificio en residencia para mayores.