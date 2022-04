El Pi Palma ha denunciado el mal estado y la dejadez de los jardines de s'Hort del Rei. En presidente de este partido en Palma, Josep Melià, ha manifestado que el estado en el que se encuentra este espacio emblemático, turístico y de referencia de la ciudad "es un ejemplo del mantenimiento nefasto que realiza Cort" y ha añadido que "una ciudad turística como Palma debe tender los espacios públicos en condiciones y no de cualquier manera y sin mantenimiento".

Asimismo, el vicepresidente de la formación, Carles Cabrera, ha señalado también el mal estado de la fuente de entrada a los jardines, y ha considerado que "el estado de dejadez actual de este lugar emblemático de la ciudad es insostenible".

En contraposición a esta situación, Cabrera ha reclamado que Cort tome ejemplo de Can Forteza-Rei que ha recuperado la familia. Considera que "la administración pública debería tomar ejemplo, porque es imprescindible que edificios como Can Weyler o el de Gesa estén abandonados y los poderes públicos no hagan hada para recuperar este patrimonio que debería estar a disposición de todos los ciudadanos y de nuestros visitantes".