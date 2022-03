Me estoy dando cuenta de que muchas de las fotos que hago me acaban gustando por algo que no vi en el momento de hacerlas. Así que cada cierto tiempo, me dedico a repasar las ya descartadas, y encuentro detalles que me hacen valorarlas de nuevo (por eso no borro nada). En esta en particular, de toda la serie que hice, es la única en la que la pantalla del móvil les iluminaba, hasta ese momento me habían pasado desapercibidos.