Los comerciantes de la asociación Nuevo Centro, adscrita a la patronal del pequeño comercio Pimeco; ha denunciado la presencia de "una enorme cantidad de ratas" circulando por la calle Costa y Llobera. Los comerciantes han grabado un vídeo en el que se puede observar cómo "decenas de ratas salen de un edificio en ruinas ubicado en la esquina con la calle Gilabert de Centelles y circulan tranquilamente por las aceras".

Desde esta asociación han puesto de manifiesto que este edificio se encuentra abandonado desde hace más de 20 años y se ha convertido "en un nido de ratas" y piden al Ayuntamiento que "exija a la actual propiedad que lo desratice, lo mantenga en condiciones y lo tapie con el fin de evitar que haya gente viviendo dentro".

Desde la asociación Nuevo Centro afirman que "no podemos tolerar la malísima imagen y los problemas de salubridad que provoca el hecho de tener decenas de roedores circulando por una calle céntrica de Palma". Los comerciantes recuerdan que hace pocos meses que han concluido las obras de remodelación de esta calle y consideran que "no tiene ningún sentido que se invierta dinero en reformar y embellecer una calle céntrica y luego no vele para que esté limpia".

Recuerdan asimismo que las ratas suelen vivir en lugares insalubres, alimentarse de basura y beber agua contaminada. El contacto con estos roedores puede provocar una amplia variedad de enfermedades y graves problemas de salud pública.