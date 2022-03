Una afectada por el doble sentido de la plaza de las Columnas: «Mi hija es discapacitada y me acaban de quitar el parking de minusválidos»

Antònia Solivellas consiguió el parking de minusválidos frente a la plaza de las Columnas y debajo de su domicilio en 2017. Su hija tiene una discapacidad del 95% y precisa tener un aparcamiento muy cerca para poder transportarla al centro de día o a las visitas médicas. «Tengo 77 años y yo tampoco puedo hacer grandes desplazamientos como antes, me va muy bien tener el parking en la puerta de casa», relata. Muy cerca también reside Maria Àngels Reus, cuyo marido también padece una minusvalía que le provoca escasa movilidad. «Si ahora los buses pasan por aquí y quitan los aparcamientos, ya no podremos parar en la puerta de casa, es una dificultad más añadida a nuestro día a día», lamenta Reus. Sin tener información del Ayuntamiento, Dolores Montilla cree que el tráfico de doble sentido en la plaza de las Columnas se ordenará a partir de los semáforos para que no lleguen a juntarse dos buses a la vez en la glorieta, «pero tampoco lo sabemos porque Cort no nos dice nada».

Solivellas trató de hablar con la persona responsable del Ayuntamiento el día que acudieron técnicos a la zona para hacer las pruebas. «Fui a explicarle nuestras reivindicaciones, pero me dijo que tenía que hablar con Movilidad. Llamé pero no me cogían el teléfono, entonces me presenté allí y aquel día la responsable no estaba. Quien me atendió fue amable y me dio la extensión de la persona responsable. Todavía no he podido hablar con ella», refiere esta vecina de 77 años.