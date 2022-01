Cemex limpia la cantera sa Garrigueta Rassa

La multinacional CEMEX, antigua explotadora de la cantera de sa Garrigueta Rassa de Establiments, está realizando desde la semana pasada trabajos de limpieza de esta antigua explotación minera que funcionó décadas sin licencia y que se consiguió clausurar por el ayuntamiento de Palma en 2005 después de nada más y nada menos que, al menos, tres pronunciamientos judiciales, incluido el del Tribunal Supremo, que daban la razón a la administración municipal. Nunca tuvo, o al menos nunca se ejecutó, un proyecto de restauración que, en teoría, debía acompañar al de explotación. Ahora este se está tramitando y ha recibido el rechazo de numerosos colectivos ciudadanos y ecologistas, y del propio ayuntamiento de Palma. Por ello, no es de extrañar que cuando los vecinos vieron que las puertas de la cantera se abrían y entraban camiones y trabajadores pusieran el grito en el cielo y se encendieran todas las alarmas. No en vano han tenido que soportar durante años, como mínimo, la desidia de la Administración. No obstante, lo que ahora se está haciendo en esta antigua explotación es dar cumplimiento por parte de la anterior propiedad de un requerimiento que data de 2020 de la conselleria de Medio Ambiente para que proceda a la limpieza de los restos «no valorizables» existentes en la cantera, como placas de fibrocemento. Como consecuencia de este requerimiento el Ayuntamiento les ha concedido el correspondiente permiso hasta el día 11 de febrero a las 11 horas, fecha y hora en la que la explotación se precintará de nuevo.

