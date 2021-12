Emerico Fuster: «Somos optimistas con la continuidad del Náutico, confiamos en el informe del Consejo de Estado»

¿En qué punto se encuentra la petición de prórroga de la concesión del Club Náutico de Palma?

Presentamos una solicitud a Puertos del Estado para elevar la consulta al Consejo de Estado para saber si realmente lo nuestro era un contrato de servicios o una concesión. Quien lo ha de solicitar es el ministro. Ahora estamos en este punto: el Consejo de Estado ya ha recibido la solicitud y emitirá informe en este sentido. Nosotros somos optimistas porque desde el año 2003 la normativa modificó los contratos de servicios públicos y acabaron deviniendo en licencias y posteriormente en concesiones. Es un tema que hemos estado mirando con nuestro abogado, Carlos Gil de las Heras, y creo que está bastante claro.

¿Cómo ha sido el procedimiento para pedir la prórroga?

Largo. Empezamos en 2015 y siempre ha sido un devenir de acontecimientos. Como prevé la ley, tuvimos que hacer un proyecto con un estudio económico que tenía que venir avalado por un auditor externo que nombró la Autoritat Portuària. A nosotros nos salía que teníamos que hacer una inversión de en torno a 12 millones de euros para obtener una prórroga de 12 años. Pero la Autoritat Portuària nos sugirió hacer un aparcamiento subterráneo y esto nos trastocó el esquema. Tuvimos que rehacer el estudio económico y el proyecto. Si hacíamos el parking nos daban ocho años más de prórroga, es decir, en total eran 20. Al final hubo ciertas discusiones para ver si la Autoritat Portuària también hacía un parking en la calle. Y que se uniera con el nuestro. ¿Y si en lugar de hacerlo la Autoritat lo hiciera el Náutico? Es una pregunta que surgió. ¿Nosotros? Nosotros no somos constructores de parkings. Ni nos interesa. Nos obligas a hacer un parking en Club, fue una imposición. Me dices que lo tengo que hacer, vale, lo haré, pero yo en la calle no voy a hacer un parking. No construyo parkings.

¿A cuánto asciende la inversión que proyectan en el Náutico?

Son 7,5 millones más los cinco que cuesta el parking. En la parte deportiva, haremos dos gimnasios más especializados para los deportistas de vela y piragua. Está previsto un hangar de vela ligera y talleres y depósitos para el Club. Ahora tenemos una nave alquilada en Son Castelló para almacenaje. Toda esta parte la haremos deportiva. Consiste en ensanchar la explanada unos mil metros. Juntamos dos pantalanes para tener espacio para la vela ligera y el piragüismo. El edificio social no lo tocamos para nada. Esta es la inversión que llevaremos a cabo si todo va bien.

¿Cuál es el origen del informe de la Abogacía del Estado que concluye, sin ser vinculante, que ustedes no son una concesión?

El director anterior de la Autoritat Portuària pidió un informe porque tuvo dudas sobre los años en que debía prorrogarse la concesión del Náutico. No tenía claro que fueran doce. Y fue ahí cuando la abogada general del Estado recogió en su informe que nosotros no éramos una concesión sino un contrato de servicios. Eso es increíble porque llevan años tratándonos como una concesión. Este pantalán de aquí lo hicimos en 2015 como ampliación de la concesión. La ley de 2003 dice que ya no son posibles los contratos de gestión de servicios. Entonces, tú tienes el plazo de un año para convalidarlo por licencia o concesión. En ese plazo de un año hay una disposición que dice que si no está aprobado el plan de usos tú tienes plazo para hacerlo. Nos enteramos de que en Palma no estaba aprobado ese plan. La abogada del Estado dice que incluso podríamos pedir la convalidación ahora mismo y es algo que, por supuesto, hemos hecho.

¿Cuánto puede tardar el informe del Consejo de Estado que podría darles la razón?

Puede tardar unos dos meses. Hemos tenido un poco de mala suerte porque lo pedimos a principios de julio y a finales de dicho mes cambiaron al ministro Ábalos. Si no hubiera habido este cambio, ya tendríamos el informe.

¿Por qué es importante que el Náutico quede en sus manos?

La labor que hacemos aquí con el tema del deporte es vital. Este año hemos tenido la suerte de tener una medalla olímpica de bronce con Joan Cardona. Y el Club también clasificó en los Juegos Paralímpicos de Tokio al primer piragüista paralímpico de Balears, Adrián Castaño. El deporte de la vela si no lo fomentamos desde los clubes náuticos no hay nada más. Lo que hace importante al Club Náutico es la labor deportiva. La escuela de verano y el tema social y cultural también lo son. Estamos abiertos a la ciudad, que los palmesanos vengan a los conciertos, a las conferencias, etc. Y a colaborar con otras entidades. La Familia Real también es importante, estamos encantados de que vengan, pero es una vez al año, nosotros estamos con el deporte los 365 días.

Si al final no consiguen la prórroga, corren peligro 70 años de historia.

Incluso más. El Real Club Náutico es en realidad la fusión de dos clubes. El Club España y el Club de Regatas, que era cuando se hacía la Copa del Rey Alfonso XIII. El Club de Regatas data de 1891. Bernat Oliver cuenta que hasta el nacimiento del Club de Regatas el mar era sólo para trabajar. El nacimiento de la náutica como ocio tiene su origen en ese Club de Regatas que luego se convirtió en el Náutico. Gabriel Roca fue quien juntó a los dos clubes y les dijo: «Poneos de acuerdo, y yo os construiré el mejor club de Europa».