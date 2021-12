Lo ha confirmado esta mañana el teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior Alberto Jarabo. Este año tampoco habrá fiesta de despedida de 2021 en la plaza de Cort. Ni en ningún otro sitio, al menos organizada por el Ayuntamiento. El teniente de alcalde ha manifestado que la situación sanitaria provocada por la covid-19 aconsejan no convocar ningún acto para estas fechas. Se trata de una decisión adoptada tras mantener contactos con las autoridades sanitarias del Govern balear.

Por el momento, no obstante, se mantiene la presencialidad ya anunciada tanto de la Cabalgata de Reyes, como de los conciertos que se van a programar con motivo de las fiestas de Sant Sebastià. Por el momento no se plantea la adopción de ninguna medida de control de aforos en estas actuaciones, porque se trata de actos que se celebran en espacios abiertos y sería complicado realizar estos controles, aunque sí que se van a dar una serie de recomendaciones como son el mantenimiento de las distancias de seguridad o la obligación de llevar mascarilla. Claro que todo lo anterior está condicionado a la evolución de los contagios y de las decisiones que se adopten al respecto por parte de las autoridades sanitarias.

En relación a la posibilidad de que se vuelva a autorizar la utilización de los aparcamientos situados enfrente de los bares para la colocación de mesas y sillas, el teniente de alcalde ha manifestado que, por el momento, no tienen ninguna solicitud al respecto. Al margen de lo anterior ha considerado que no se dan las condiciones para volver a autorizar estas ocupaciones, puesto que los aforos de los locales no han sido limitados, si bien para acceder a los que tengan una capacidad para más de 50 personas se deberá mostrar el certificado covid. Asimismo, ha recordado que los bares y restaurantes que disponen de terraza siguen exonerados del pago de la correspondiente tasa hasta el próximo 31 de diciembre.