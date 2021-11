Sin renunciar a la aplicación en un futuro más o menos inmediato de las medidas de restricción del tráfico rodado en el centro de la ciudad y la primera corona del Eixample, el alcalde de Palma, José Hila, se ha comprometido esta mañana con las asociaciones vecinales y de comerciantes que integran el colectivo Recuperem Palma a no hacer ninguna efectiva al menos hasta que no se haya reunido una comisión cuya creación se ha acordado también en esta reunión.

Los vecinos y comerciantes han calificado este encuentro de "positivo" en palabras del presidente de la asociación de Distribuidores (ADED), Bartomeu Servera, quien ha manifestado que en ningún caso están pidiendo al Ayuntamiento que cometa ninguna ilegalidad, sino que pretenden participar en la toma de decisiones, algo que, según ha afirmado, no se ha producido hasta ahora.

Jero Mayans, coportavoz de este colectivo ha insistido en que no están en contra de las medidas propuestas en el programa Palma Camina, sino de que para su definición "no se haya tenido en cuenta a los vecinos y comerciantes. Mayans también ha entendido que mientras se crea la comisión acordada no se va a aplicar ninguna de las medidas previstas, por lo que ha afirmado que van a "dar un voto de confianza" al equipo de gobierno.

Por su parte, el alcalde ha reiterado que el equipo de gobierno no renuncia a ninguna de sus propuestas, porque entienden que son buenas para la ciudad, y ha recordado que la mayoría de ellas "no son de aplicación inmediata", como puede ser la señalización de la zona naranja que solo permitiría aparcar en el centro en las zonas que ahora no son Acire a los vecinos, o la ampliación de la ORA a la totalidad del primer arco de las Avenidas, ya que son cuestiones que se tienen que incluir en el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que se está redactando.

En relación a la aplicación inmediata o no de la ampliación del Acire de Sant Jaume en la calle Bonaire y adyacentes, que ha sido recurrida por los comerciantes, el alcalde no ha sido tan explícito y se ha limitado a reiterar en varias ocasiones que consideran esta medida positiva, aunque están dispuestos a hablar con vecinos y comerciantes para saber qué les preocupa y si se puede modificar algo. No obstante, el teniente de alcalde de Movilidad, Francesc Dalmau, ha confirmado posteriormente que él había entendido que no se aplicará la ampliación de este Acire al menos hasta que no se haya reunido esta comisión que se han comprometido a crear, algo que entiende que debe producirse "de forma inmediata".

