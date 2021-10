Desde hoy y hasta el próximo domingo, día 18, el camino de Can Alegría permanecerá cortado parcialmente al tráfico debido a las obras de construcción del nuevo colector de aguas residuales desde la estación de impulsión número 2 de Can Pastilla, hasta la nueva que estará situada en La Ribera. El tráfico en Can Alegría estará cerrado entre la rotonda de la intersección de la calle Samil con la de Pere Cabrer en ambos sentidos.