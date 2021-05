Palmario | ¿Se cerrará el acceso a las playas por Sant joan?

Por el momento no hay respuesta a la pregunta que hoy encabeza esta sección. El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, manifestó ayer que aún no hay nada decidido al respecto, como tampoco está decidido aún cómo, de qué manera y en qué condiciones se autorizará o no la celebración de la Revetla de Sant Joan que organiza cada año la Federació de Veïns de Palma en el Parc de la Mar y que el año pasado fue suspendida por iniciativa de la entidad organizadora, de acuerdo con el Ayuntamiento. En relación a si se permitirá o no el acceso a las playas -el año pasado finalmente se cerraron la víspera del santo con el fin de evitar aglomeraciones- el teniente de alcalde manifestó que, dadas las circunstancias, trabajamos «a corto plazo viendo cuál es la situación epidemiológica en cada momento y las instrucciones cambiantes que, al respecto, se dictan desde el Govern». Explicó que, por el momento, «tenemos por delante la apertura de los interiores de los establecimientos» y cuando se acerque la fiesta de Sant Joan se tomará una decisión en función de la situación y las circunstancias del momento, «con cautela y prudencia», eso sí.

Sin novedad en los accesos y el ascensor de la Plaza Major

No hay novedades en los accesos a las galerías comerciales de la Plaza Major mediante las escaleras mecánicas ni sobre el funcionamiento del ascensor que comunica la plaza con la rampa que da a la Rambla. Es decir continúan siendo vandalizados constantemente funcionando día sí y día no, como ocurría por otra parte antes de que las tiendas de las galerías subterráneas se cerraran al público. Según el teniente de alcalde Alberto Jarabo cada vez que se tiene conocimiento de que las escaleras no funcionan se arreglan, y lo mismo ocurre con el ascensor.