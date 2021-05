Cort propone ampliar un tramo de la carretera a su paso por Establiments

El Ayuntamiento de Palma ha ofrecido a los vecinos de Establiments la ampliación de un tramo de la carretera de Esporles a su paso por parte del casco urbano de esta barriada con el fin de solventar uno de los problemas históricos y dar más seguridad a los peatones.

El presidente de la asociación vecinal Llorenç Bauzá, se ha entrevistado este mediodía con el alcalde de Palma, José Hila, y la concejala de Infraestructuras de Cort, Angélica Pastor, y se comprometió a trasladar la propuesta municipal a la junta directiva con el fin de dar una respuesta la próxima semana.

Pese a la reunión y de la propuesta formulada por el Ayuntamiento, que se haría efectiva una vez que la administración municipal haya recepcionado el tramo de la carretera de Esporles a su paso por la barriada, la asociación vecinal mantiene la concentración de protesta convocada para el próximo sábado, día ocho, en la plaza de Cort. Según Bauzá la carretera es uno de los problemas de la barriada, pero no el único, de ahí que se mantenga la protesta.

En relación a la propuesta del equipo de gobierno, Bauzá ha declinado pronunciarse hasta que no la conozca su junta directiva, aunque ha manifestado que la entidad vecinal siempre ha puesto como condición que las propiedades de los vecinos que dan a la carretera no se vean afectadas por la actuación, lo que se traduce en la necesidad de que no se produzcan expropiaciones y que la propuesta afecte a toda la vía a su paso por el casco urbano de Establiments y no solo a un tramo.

Los vecinos plantean la posibilidad de que varios tramos de esta vía sean de sentido único alternativamente mediante semáforos y que en algunos tramos se habiliten circunvalaciones.