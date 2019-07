El Cinema a la Fresca empieza este fin de semana con 'Coco' y la exitosa 'Campeones'

El Cinema a la Fresca en el Parc de la Mar comenzará este sábado con la película infantil Coco y el domingo se proyectará la ganadora de los Goya Campeones. A lo largo de todo el verano, la nueva edición de este evento municipal gratuito ofrecerá 26 películas de diferentes géneros y en varios idiomas. Estas son las seleccionadas, de las que una decena han sido escogidas por votación popular.

27/07. Sábado. 22 h. Coco.

2017, EEUU, dirigida per Lee Unkrich y Adrián Molina. Animación.

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

28/07. Domingo. 22 h. Campeones

2018, España, dirigida por Javier Fesser.

Apta para todos los públicos.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

30/07. Martes. 22 h. Homenaje a Doris Day: No me mandes flores (Send Me No Flowers)

1964, EEUU, dirigida per Norman Jewison

Apta para todos los públicos.

Proyección en inglés subtitulada en castellano.

31/07. Miércoles. 22 h. Corazón gigante (Fusi)

2015, Islandia, dirigida per Dagur Kári.

No recomendada a menores de 12 años.

Proyección en islandés subtitulada en castellano.

02/08. Viernes. 21.30 h. Ferdinand

2017, EEUU dirigida per Carlos Saldanha

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

04/08. Domingo. 21.30 h. Jurassic World: El regne caigut (Jurassic World: Fallen Kingdom)

2018, EEUU dirigida per J.A. Bayona

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en catalán subtitulada en inglés.

06/08. Martes. 21.30 h. Loving Vincent

2017, Polonia, dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en catalán.

07/08. Miércoles 21.30 h. La llegada (Arrival)

2016, EEUU, dirigida per Denis Villeneuve

No recomendada para menores de 7 años.

Proyección en inglés subtitulada en castellano.

10/08. Sábado 21.30 h. Los increibles 2

2018, EEUU, dirigida per Brad Bird

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

11/08. Domingo. 21.30 h. El gran showman (The Greatest Showman)

2017, EEUU. Dirigida per Michael Gracey

Apta para todos los públicos.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

13/08. Martes. 21.30 h. It

2017, EEUU. Dirigida por Andy Muschietti

No recomendada para menores de 16 años.

Proyección en castellano.

14/08. Miércoles. 21.30 h. Woodstock (Woodstock 3 Days of Peace & Music)

1970, EEUU, dirigida per Michael Wadleigh

Música: Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker,

Joan Baez, Crosby Stills and Nash, Richie Havens, Ten

Years After, John Sebastian, Sly Stone, Sha-na-na,

Carlos Santana.

No recomendada para menores de 18 años

Proyección en inglés con subtítulos en castellano.

17/08. Sábado. 21.30 h. 'El nadó en cap' (The Boss Baby)

2017, EUA, dirigida per Tom McGrath

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Proyección en catalán subtitulada en inglés.

18/08. Domingo. 21.30 h. La forma del agua (The Shape of Water)

2017, EEUU dirigida per Guillermo del Toro

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

20/08. Martes. 21.30 h. La llibreria (The Bookshop)

2017, España, dirigida per Isabel Coixet.

Apta para todos los públicos

Proyección en catalán

21/08. Miércoles. 21.30 h. Yo,Tonya

2017, EEUU dirigida per Craig Gillespie

No recomendada para menores de 16 años

Proyección en castellano subtitulada en inglés

24/08. Sábado. 21.30 h. Gru 3 (Despicable Me 3)

2017, EEUU dirigida per Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon.

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Proyección en catalán subtitulada en inglés.

25/08. Domingo. 21.30 h. Perfectos desconocidos

2017, España, dirigida por Álex de la Iglesia.

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en castellano subtitulada en inglés.

27/08. Martes 21.30 h. The Florida Project

2017, EEUU. Dirigida per Sean Baker.

No recomendada para menores de 16 años.

Proyección en castellano.

28/08. Miércoles. 21.30 h. La mujer que sabía leer (Le semeur)

2017, França dirigida por Marine Francen.

No recomendada para menores de 12 años

Proyección en francés subtitulada en castellano.

31/08. Sábado. 21.30 h. Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes.

2018, EEUU, dirigida por John Stevenson

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Proyección en catalán subtitulada en inglés.

01/09. Domingo. 21.00 h. Ready Player One

2018, EEUU, dirigida per Steven Spielberg

No recomendada para menores de 7 años.

Proyección en castellano.

03/09. Martes. 21.00 h. Call Me By Your Name

2017, Italia/Francia, dirigida por Luca Guadagnino

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en inglés e italiano con subtítulos en castellano.

04/09. Miércoles. 21.00 h. La revolución silenciosa (Das schweigende Klassenzimmer)

2018, Alemania. Dirigida per Lars Kraume.

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en alemán subtitulada en castellano.

07/09. Sábado. 21.00 h. Isla de perros (Isle of Dogs)

2018, EEUU, dirigida por Wes Anderson.

Apta para todos los públicos.

Proyección en castellano subtitulada en inglés

08/09. Domingo. 21.00 h. Blade Runner 2049

2017, EEUU, dirigida por Denis Villeneuve

No recomendada para menores de 12 años.

Proyección en castellano subtitulada en inglés

Consulta aquí el programa de Cinema a la Fresca.