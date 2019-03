ARCA lamenta la demolición de un edificio racionalista en el Eixample de Palma

La Gerencia de Urbanismo de Palma ha aprobado este martes la demolición de un edificio racionalista, en el número 18 de la calle Rosselló i Caçador. "El Eixample, el gran tesoro de Palma, se va desvaneciendo por culpa de un plan urbanístico que favorece la sustitución", ha advertido la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

En un comunicado, ARCA ha declarado que esta demolición "se debería haber evitado porque perdemos arquitectura, perdemos historia y perdemos paisaje". Para la asociación, se trata de "una demostración del fracaso de la protección del patrimonio a través del urbanismo de la nuestra ciudad".

ARCA ha recordado que hace años que reclama la protección del Eixample. "Las normas llegan tarde y muchas veces mal, ni se actúa con previsión de más pérdidas ni hay intención de hacerlo. Porque todo se posterga hasta el nuevo PGOU que hace 12 años que esperamos y ya no me atrevo a decir que no tengamos que esperar muchos más años", ha declarado Àngels Fermoselle, vicepresidenta de la entidad conservacionista.